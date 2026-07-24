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Yeni Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan 91 isim belli oldu

Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı, isimler belli oldu.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 24.07.2026 , 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 , 13:42

Yeni parti kurma sürecini başlatan Özgür Özel, CHP'den istifasını resmen açıkladı. 

Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili de CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. 

Kurucular Kurulu bugün toplanarak Özgür Özel'i Yeni Parti Genel Başkanı seçecek.

İşte CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan 91 isim:

  1. Ahmet Tuncay Özkan
  2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
  3. Ali Gökçek
  4. Ali Mahir Başarır
  5. Aliye Coşar
  6. Aliye Timisi Ersever
  7. Asu Kaya
  8. Aşkın Genç
  9. Ayça Taşkent
  10. Ayhan Barut
  11. Aykut Kaya
  12. Aylin Yaman
  13. Barış Karadeniz
  14. Bekir Başevirgen
  15. Bilal Bilici
  16. Burhanettin Bulut
  17. Bülent Tezcan
  18. Cavit Arı
  19. Cemal Enginyurt
  20. Cumhur Uzun
  21. Deniz Yavuzyılmaz
  22. Deniz Yücel
  23. Doğan Demir
  24. Ednan Arslan
  25. Elvan Işık Gezmiş
  26. Ensar Aytekin
  27. Evrim Karakoz
  28. Evrim Rızvanoğlu Emir
  29. Eylem Ertuğ Ertuğrul
  30. Fahri Özkan
  31. Fethi Açıkel
  32. Gamze Taşcıer
  33. Gizem Özcan
  34. Gökan Zeybek
  35. Gökçe Gökçen
  36. Gökhan Günaydın
  37. Harun Özgür Yıldızlı
  38. Hasan Öztürk
  39. Hikmet Yalım Halıcı
  40. İbrahim Arslan
  41. İsmail Atakan Ünver
  42. İsmet Güneşhan
  43. İzzet Akbulut
  44. Kayıhan Pala
  45. Mahmut Tanal
  46. Mehmet Salih Uzun
  47. Mehmet Tahtasız
  48. Melih Meriç
  49. Metin İlhan
  50. Murat Bakan
  51. Murat Çan
  52. Murat Emir
  53. Mustafa Erdem
  54. Mustafa Sarıgül
  55. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  56. Mühip Kanko
  57. Nail Çiler
  58. Namık Tan
  59. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  60. Okan Konuralp
  61. Orhan Sümer
  62. Özgür Ceylan
  63. Özgür Erdem İncesu
  64. Özgür Karabat
  65. Özgür Özel
  66. Reşat Karagöz
  67. Seda Kaya Ösen
  68. Servet Mullaoğlu
  69. Seyit Torun
  70. Sibel Suiçmez
  71. Suat Özçağdaş
  72. Süleyman Bülbül
  73. Süreyya Öneş Derici
  74. Şeref Arpacı
  75. Tahsin Ocaklı
  76. Talat Dinçer
  77. Talih Özcan
  78. Tekin Bingöl
  79. Turan Taşkın Özer
  80. Türkan Elçi
  81. Uğur Bayraktutan
  82. Ulaş Karasu
  83. Umut Akdoğan
  84. Utku Çakırözer
  85. Ümit Özlale
  86. Veli Ağbaba
  87. Yaşar Tüzün
  88. Yunus Emre
  89. Yüksel Taşkın
  90. Zeynel Emre
  91. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

CHP'de kalan 44 milletvekilinin listesi

Mutlak butlan kararının ardından atanan CHP yönetiminin başında bulunduğu partide ise 44 milletvekili kaldı.

CHP böylece TBMM'de en fazla milletvekili sayısına sahip 5'inci parti oldu.

CHP'de kalan 44 milletvekilinin isimleri şu şekilde:

  1. Müzeyyen Şevkin
  2. Deniz Demir
  3. Semra Dinçer
  4. Sururi Çorabatır
  5. Hüseyin Yıldız
  6. Serkan Sarı
  7. Aysu Bankoğlu
  8. Türker Ateş
  9. Orhan Sarıbal
  10. Gülizar Biçer Karaca
  11. Ahmet Baran Yazgan
  12. Gürsel Erol
  13. Jale Nur Süllü
  14. Hasan Öztürkmen
  15. Mehmet Güzelmansur
  16. Nermin Yıldırım Kara
  17. Engin Altay
  18. Erdoğan Toprak
  19. Gamze Akkuş İlgezdi
  20. İlhan Kesici
  21. Oğuz Kaan Salıcı
  22. Enis Berberoğlu
  23. Rahmi Aşkın Türeli
  24. Rıfat Toruntay Nalbantoğlu
  25. Sevda Erdan Kılıç
  26. Ali Öztunç
  27. İnan Akgün Alp
  28. Cevdet Akay
  29. Vecdi Gündoğdu
  30. Barış Bektaş
  31. Selma Aliye Kavaf
  32. Ali Fazıl Kasap
  33. Gülcan Kış
  34. Ömer Fethi Gürer
  35. Mustafa Adıgüzel
  36. Cem Avşar
  37. Faik Öztrak
  38. İlhami Özcan Aygun
  39. Nurten Yontar
  40. Kadim Durmaz
  41. Ali Karaoba
  42. Tahsin Becan
  43. Yüksel Mansur Kılınç
  44. Mahir Polat

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