Yeni Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan 91 isim belli oldu

Yeni parti kurma sürecini başlatan Özgür Özel, CHP'den istifasını resmen açıkladı.

Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili de CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

Kurucular Kurulu bugün toplanarak Özgür Özel'i Yeni Parti Genel Başkanı seçecek.

İşte CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan 91 isim:

Ahmet Tuncay Özkan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Ali Gökçek Ali Mahir Başarır Aliye Coşar Aliye Timisi Ersever Asu Kaya Aşkın Genç Ayça Taşkent Ayhan Barut Aykut Kaya Aylin Yaman Barış Karadeniz Bekir Başevirgen Bilal Bilici Burhanettin Bulut Bülent Tezcan Cavit Arı Cemal Enginyurt Cumhur Uzun Deniz Yavuzyılmaz Deniz Yücel Doğan Demir Ednan Arslan Elvan Işık Gezmiş Ensar Aytekin Evrim Karakoz Evrim Rızvanoğlu Emir Eylem Ertuğ Ertuğrul Fahri Özkan Fethi Açıkel Gamze Taşcıer Gizem Özcan Gökan Zeybek Gökçe Gökçen Gökhan Günaydın Harun Özgür Yıldızlı Hasan Öztürk Hikmet Yalım Halıcı İbrahim Arslan İsmail Atakan Ünver İsmet Güneşhan İzzet Akbulut Kayıhan Pala Mahmut Tanal Mehmet Salih Uzun Mehmet Tahtasız Melih Meriç Metin İlhan Murat Bakan Murat Çan Murat Emir Mustafa Erdem Mustafa Sarıgül Mustafa Sezgin Tanrıkulu Mühip Kanko Nail Çiler Namık Tan Nurhayat Altaca Kayışoğlu Okan Konuralp Orhan Sümer Özgür Ceylan Özgür Erdem İncesu Özgür Karabat Özgür Özel Reşat Karagöz Seda Kaya Ösen Servet Mullaoğlu Seyit Torun Sibel Suiçmez Suat Özçağdaş Süleyman Bülbül Süreyya Öneş Derici Şeref Arpacı Tahsin Ocaklı Talat Dinçer Talih Özcan Tekin Bingöl Turan Taşkın Özer Türkan Elçi Uğur Bayraktutan Ulaş Karasu Umut Akdoğan Utku Çakırözer Ümit Özlale Veli Ağbaba Yaşar Tüzün Yunus Emre Yüksel Taşkın Zeynel Emre Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

CHP'de kalan 44 milletvekilinin listesi

Mutlak butlan kararının ardından atanan CHP yönetiminin başında bulunduğu partide ise 44 milletvekili kaldı.

CHP böylece TBMM'de en fazla milletvekili sayısına sahip 5'inci parti oldu.

CHP'de kalan 44 milletvekilinin isimleri şu şekilde:

Müzeyyen Şevkin Deniz Demir Semra Dinçer Sururi Çorabatır Hüseyin Yıldız Serkan Sarı Aysu Bankoğlu Türker Ateş Orhan Sarıbal Gülizar Biçer Karaca Ahmet Baran Yazgan Gürsel Erol Jale Nur Süllü Hasan Öztürkmen Mehmet Güzelmansur Nermin Yıldırım Kara Engin Altay Erdoğan Toprak Gamze Akkuş İlgezdi İlhan Kesici Oğuz Kaan Salıcı Enis Berberoğlu Rahmi Aşkın Türeli Rıfat Toruntay Nalbantoğlu Sevda Erdan Kılıç Ali Öztunç İnan Akgün Alp Cevdet Akay Vecdi Gündoğdu Barış Bektaş Selma Aliye Kavaf Ali Fazıl Kasap Gülcan Kış Ömer Fethi Gürer Mustafa Adıgüzel Cem Avşar Faik Öztrak İlhami Özcan Aygun Nurten Yontar Kadim Durmaz Ali Karaoba Tahsin Becan Yüksel Mansur Kılınç Mahir Polat

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