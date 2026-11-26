ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı emperyalist saldırganlığın bölgeye taşmasıyla Yemen’de bir süredir devam eden yarı ateşkes dönemi de çöktü.

Riyad yönetiminin 13 Temmuz’da Sana Uluslararası Havalimanı’nı bombalayarak kendisini de kapsayan ateşkesi bozmasının ardından, başkent Sana ile ülkenin kuzey ve batısının büyük bölümünü kontrol eden Ensarullah, Suudi Arabistan’ın stratejik enerji, ulaşım ve finans altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Suudi ordusunun Ensarullah’ın askeri kapasitesini kontrol altına almakta zorlandığı süreçte, dün karşılıklı saldırılar yeni bir eşiğe ulaştı.

Ras Tanura’da 600 kilometrekarelik duman bulutu

Ensarullah, dün Suudi Arabistan’ın günlük 550 bin varil rafinaj kapasitesine sahip en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura’ya düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Ensarullah askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rafineride yangınlara yol açan saldırının, hafta başında Lahic’in El-Makatira bölgesinde en az 26 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsleri ve sivil kamyonlara yönelik bombardıman ile başkent Sana ve diğer vilayetlerde işlenen suçlara misilleme olduğunu duyurdu.

Suudi yetkililer dün erken saatlerde Doğu Eyaleti’ndeki Ras Tanura üzerinde dört insansız hava aracının (İHA) önlenip imha edildiğini iddia etti ancak petrol rafinerisinin vurulduğunu yalanlayamadı. Reuters’ın incelediği uydu görüntüleri, tesisin çevresinde yaklaşık 600 kilometrekarelik alana yayılan yoğun siyah duman kütlelerini ortaya koydu.

İran’a bakan Körfez kıyısında yer alan Ras Tanura kompleksi, 28 Şubat öncesinde Suudi petrol ihracatının ana merkezini oluşturuyordu. İran'a yönelik başlatılan saldırıların ardından petrolünün bir kısmını Doğu-Batı boru hattıyla Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı'na yönlendirmek zorunda kalan Riyad yönetimi, bu hattın da hedef alınmasıyla ciddi bir sevkiyat darboğazıyla karşı karşıya kaldı.

Hudeyde’ye bombardımana Kızıldeniz’den yanıt: İşçilere tahliye çağrısı

Suudi saldırılarının Yemen halkının temel yaşam damarlarını hedef alması, çatışmaları Kızıldeniz limanlarına da taşıdı.

Ensarullah’a bağlı El-Mesire televizyonu, Suudi güçlerinin sivil Hudeyde Limanı’na yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Sana’dan bildiren Al Jazeera muhabirleri, Yemen’e ithal edilen malların yüzde 90’ının bu limandan geçtiğine dikkat çekerek, yükleme ve boşaltmada kullanılan depolama tankları ile vinçlerin hedef alınmasının ülkedeki insani durumu çöküşün eşiğine sürükleyebileceğini aktardı.

Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Yahya Seri, Hudeyde’ye yönelik tehdit ve saldırılara karşı Kızıldeniz kıyısındaki tüm düşman Suudi limanlarının hedef alınacağını ilan etti. Seri, bu limanlarda çalışan işçileri ve çevrede bulunanları bölgeyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyarırken, denizcilik şirketlerine de gemilerini limanlardan çekme çağrısında bulundu.

Uyarının ardından Ensarullah güçleri Kızıldeniz kıyısındaki Cizan limanını vurdu. Suudi öncülüğündeki koalisyon saldırının yalnızca küçük çaplı hasara yol açtığını, sivil kayıp yaşanmadığını ve kullanılan mühimmatın türünün incelendiğini öne sürdü. Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki ise Cidde limanı üzerinde bir Ensarullah İHA’sının düşürüldüğünü ve enkaz nedeniyle yaralanan olmadığını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından başkent Sana’da bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Riyad’ın finans merkezi ve prestij projeleri sarsılıyor

Öte yandan çatışmalar yalnızca sınır hattı ve enerji tesisleriyle sınırlı kalmadı.

Suudi sermayesinin vitrini konumundaki başkent Riyad da doğrudan hedef haline geldi. Suudi koalisyonu, dün Riyad’a doğru fırlatılan balistik füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu. Yahya Seri ise Riyad’ın finans bölgesine üç aşamalı bir saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Başkente yönelik son hamle, salı günü Riyad’ın en yüksek binası olan ve ülkenin varlık fonu Kamu Yatırım Fonu’nun genel merkezine ev sahipliği yapan kuleye düzenlenen İHA saldırısının hemen ardından geldi. Suudi sivil savunması, en az 11 kişinin yaralandığı bu saldırının, 19 Kasım’da maddi hasarla atlatılan ilk eylemden sonra bir haftadan kısa sürede aynı binaya yönelik ikinci vuruş olduğunu doğruladı.

Süreklilik kazanan saldırılar Suudi ekonomisinde, petrol arzında ve rejimin uluslararası imajında ağır tahribata yol açıyor. Uluslararası hava yolları Riyad uçuşlarını iptal ederken, Riyad yönetimi de futbol turnuvası AFC Asya Kupası ile önde gelen Geleceğe Yatırım Girişimi konferansı dahil olmak üzere büyük uluslararası organizasyonları ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldı.

Yemen'de 72 saatlik hava akını: Taiz ve 10 vilayet ateş altında

Sınır ötesi misillemelerin yanı sıra Yemen içindeki cephelerde de şiddetli çatışmalar sürüyor.

Uluslararası alanda tanınan Suudi destekli hükümet güçlerinin sözcüsü, dün çeşitli cephelerde Ensarullah’a karşı 654 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Çatışmaların en yoğun yaşandığı yer ise batı cephesindeki Taiz oldu. Al Jazeera, Taiz’in batısındaki Ensarullah mevzilerine yönelik bombardımanın yaklaşık 72 saattir kesintisiz süren bir hava akını dalgasının parçası olduğunu bildirdi.

Operasyonların, Taiz merkezine hakim stratejik Cebel Sabir sıradağları ile en yüksek zirvesi Cebel el-Arus çevresinde yoğunlaştığı, hükümet güçlerinin Ensarullah’ın bu noktayı ele geçirmesini engellemeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan Ensarullah, Suudi öncülüğündeki koalisyonun yalnızca dün başkent Sana ve 10 vilayetteki sivil noktaları hedef alan 105 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.