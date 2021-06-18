Yaygın aşılama sonrası İspanya açık havada maske koşulunu kaldırıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez cuma günü yaptığı açıklamada, aşılar yardımıyla iyiye giden durum nedeniyle İspanya'da açık havada maske takmanın 26 Haziran'dan itibaren zorunlu olmayacağını duyurdu.

Sanchez, Barselona ziyareti sırasında açık havada, "Bu hafta sonu son defa dışarıda maskeyla dolaşılacak çünkü 26 Haziran'da artık kamusal alanlarda maske takmayacağız" dedi.

Açık havada maske takma zorunluluğu Mayıs 2020'de yürürlüğe girdi ve 6 yaşından büyük herkese uygulandı. Kısıtlamanın kaldırılması, Perşembe günü yapılacak olağanüstü kabine toplantısında resmen kabul edilecek.

Bu hafta başlarında Fransa da açık havada maske takma zorunluluğunu da kaldıran bir karar almıştı.

İspanyol yetkililer Perşembe günü 1.801 yeni vaka bildirdi.

3,7 milyondan fazla vaka ve 80 binden fazla ölüm bildiren ülke, AB içinde pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Ülkede şimdiye kadar nüfusunun yüzde 28,7'sini tam olarak aşılamış, yüzde 47,1'i ise en az bir doz almış durumda.