Kamu spotu: Demir kaşıkları çekiyorsanız hiç dert etmeyin, zaten ölüsünüz

İran asıllı Kanadalı ünlü elektrik mühendisi ve YouTuber Mehdi Sadaghdar, geçtiğimiz gün kanalında aşı olanların metal cisimleri çektiğine dair hurafeleri işledi.

Ülkemizde aşılanmanın yaygınlaşmaya başladığı şu sıralarda, yaygın aşılamanın gerçekleştirildiği ülkelerdeki komplo teorileri de ülkemize giriş yaptı. Sadaghdar'ın hazırladığı videoyu Türçe altyazılı olarak okurlarımıza sunmakta "yarar" gördük.

Videoyu Türkçe altyazılı olarak buradan izleyebilirsiniz Kaynak: YouTube/ElectroBOOM

Mehdi Sadaghdar'ın videosunun orijinaline ve elektrikle ilgili konuları eğlenceli bir şekilde işlediği YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.