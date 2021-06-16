Fransa Covid-19 kısıtlamalarını planlanandan erken kaldırıyor

Fransa, 2020'den beri yürürlükte olan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla başlayarak Covid-19 kısıtlamalarını planlanandan daha erken kaldırmaya başlıyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex, geçen yılın sonundan beri yürürlükte olan ülke çapındaki gece sokağa çıkma yasağının 20 Haziran'da sona ereceğini söyledi.

Günlük koronavirüs enfeksiyonları beklenenden daha hızlı düştüğü için yakında maskelerin açık havada gerekli olmayacağını da sözlerine ekledi.

Bir basın toplantısında konuşan Castex, "Doğru yoldayız - çabalarımızı sürdürelim (...) Fransa anakarasının her yerinde sağlık durumu beklediğimizden daha hızlı gelişiyor" dedi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Delta varyantı"nın ülkedeki teyit edilen vakaların yalnızca yüzde 2 ila 4'ünü oluşturduğunu söyledi. İngiltere'de tüm yeni enfeksiyonların yüzde 91'ini oluşturan Delta (Hint) varyantı nedeniyle ülkede tüm Covid-19 kısıtlamalarını kaldırma planı 21 Haziran'dan 19 Temmuz'a ertelendi.

Geçen hafta Fransa genelinde restoran, kafe ve barlar yedi ay sonra ilk kez açılmıştı.

Veran, Delta varyantı ülkede baskın hale gelirse, başka bir enfeksiyon dalgasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Fransa şimdiye kadar 5 milyon 806 bin 418 koronavirüs vakası, 110 bin 692 virüse bağlı ölüm bildirdi. Ülkede şimdiye kadar 44 milyon 304 bin 266 doz aşı uygulandı.