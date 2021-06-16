Sağlık Bakanı Koca: Bu yaz sonrası salgın haberlerinden kurtulacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan video ile açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu.

Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak,salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak. Halen 80 binden aktif fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Teyakkuzda olmalı ve tedbirleri boş görmemeliyiz."