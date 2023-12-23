Yargıtay sıradan bir cenaze olarak gördü: Menzil liderinin cenazesine katılan vali suç işlememiş

Birçok kamu kurumunun içinde önemli yer tutan Menzil Cemaati’nin lideri Abdülbaki Erol 12 Temmuz'da ölmüştü. Erol için Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cenaze töreni düzenlenmişti.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze gündem olurken THY, tarikat liderinin cenazesi için seferberlik ilan etmiş ve ek seferler koymuştu. Çakarlı araçlardan oluşan konvoyların cenazeyi Adıyaman'a götürmesi de çok konuşulmuştu.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda bürokrat katıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol'un ölümünden duyduğu "üzüntüyü" sosyal medyadan dile getirdi. Muhalefet liderleri de birer birer taziye mesajı paylaştı.

Yargıtay'a göre Anayasa'ya aykırı değil

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Adıyaman Valisi Osman Varol’un cenazeye katılarak laikliği hiçe saydığını, tarikatların da yasaklandığı 677 sayılı yasaya uymadığını, Anayasa'yı ihlal ettiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, 11 Aralık’ta, işleme konulmama kararı verdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı kararda, “Varol’un bir cenaze törenine katılmaktan ibaret olan eyleminin anayasayı ihlal, görevi kötüye kullanma ve 677 sayılı yasaya aykırılık suçlarını oluşturmadığı” savunuldu.

Valinin tarikat şeyhinin cenazesinde protokol olması 'normal'miş!

Valinin Türkiye'yi saran önemli tarikatlardan birinin liderinin cenazesinde vekillerle birlikte protokol olarak yer alması, tarikat liderinin ölümünden duyduğu üzüntü, Yargıtay tarafından "cenaze törenine katılmak" denilerek önemsizleştirilmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın emanet edildiği Menzil, en son cemaatin merkezi olan Menzil Köyü'ne depremzede çocukların götürülmesiyle gündem olmuştu.