Tarikat liderinin ardından yas tutuyorlar: Menzil'i yakından tanıyalım...

Türkiye'yi saran karanlık ağın en önemli parçalarından biri Menzil tarikatı.

Dün lideri Abdülbaki Erol ölünce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan anında taziye mesajı yayımladı, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadesini kullandı.

THY, bir tarikat liderinin cenazesi için adeta seferberlik ilan etti, yetmedi çakarlı araçlar cenaze için tahsis edildi.

Devlet lideri muamelesiyle uğurlanmak istenen bir tarikat lideri cenazesi...

Türkiye'de cumhuriyetin düzen ve gerici cemaatler eliyle nasıl yok edildiğinin göstergelerinden biri olan bu ölüm sonrası Menzil'i bir kez daha soL okurlarına hatırlatmak istiyoruz...

Yıkımın özeti: Sağlık Bakanlığı tarikata emanet...

Menzil tarikatı Türkiye'de birçok kamu kurumunun içinde önemli yer tutuyor ama bunlardan biri var ki, özel olarak öne çıkmış durumda: Sağlık Bakanlığı!

Halkın sağlığının bir tarikata teslimi, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin çarpıcı bir fotoğraf sunuyor.

Gülen Cemaati'nin tasfiyesi sonrası her alanda gündem olan ve boşluğu doldurduğu söylenen Menzilcilerin Sağlık Bakanlığını "fethi", eski AKP'li vekil tarafından, üstelik 15 Temmuz sonrası açıkça itiraf edilmişti.

AKP'li eski vekil ve Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, o dönem kaleme aldığı yazısında şunları söylüyordu:

"Eğer, FETÖ’nün bugünkü güce erişmesinde ticaretle hemhal oluşunu, kontrolsüz para kazanmasını önemsiyorsak… Bugün aynı yöntemleri kullanan yapıların (tarikat/vakıf) gelecekte aynı sonuca varmalarının kaçınılmaz olacağını söylemek için kâhin olmak gerekmez. Dolayısıyla, misal olarak, ismini palazlandığı şehirden, Adıyaman/Menzil’den alan bir yapının özellikle bir bakanlığımızda neredeyse bütün pozisyonları kendi mensuplarıyla doldurmasına dikkat çekmek istedim…"

Bu eski AKP'li vekilin 15 Temmuz sonrası içine düştüğü bir hezeyan da değil üstelik, gazeteci Saygı Öztürk, 2019 yılında görüştüğü Menzil şeyhinin “sağlık bakanı, enerji bakanı" için “Onlar bizim çocuklarımız” dediğini aktarıyor örneğin.

"On bakanın evimize geldiği günler oldu. Enerji eski Bakanı Taner Yıldız da, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ da bizim evimizde büyüdüler" sözleri de yine Menzil şeyhlerinin cümlesi.

Haber Menzil Tarikatı yurt görünümlü kale inşa ediyor

İhaleler onlara

AKP iktidarı döneminde aynı zamanda büyük bir sermaye gücü haline de gelen tarikatlar, ihale süreçlerinden büyük çıkar sağlıyor. Bu süreç Menzil tarikatı için de geçerli.

Özellikle bakanlıklar üzerinden kurdukları bağlar cemaate ihale yağmasına neden olurken, gündeme gelen haberlerden sadece bazı bölümleri paylaşalım:

Sağlık Bakanlığı’nın bir ihaleyi daha Menzil Cemaati’ne yakın şirkete verdiği ortaya çıktı. İstanbul'daki yedi kamu hastanesinin Covid-19 PCR testi işini Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Techno Health Laboratuar Şirketi’ne devreden Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’nın test ihalesini de bu şirkete verdi.Kızılay'ın 120 milyon avroluk ihalesi Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health 'e verildi.

'e verildi. Depremlerden sonra deposundaki çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay 'ın, Menzil tarikatından yardım kolisi satın aldığı öne sürüldü. İddiaya göre alım ihalesiz yapıldı.

'ın, Menzil tarikatından yardım kolisi satın aldığı öne sürüldü. İddiaya göre alım ihalesiz yapıldı. Menzil Cemaati’nin ticari faaliyet yürüttüğü şirketlerinden biri de Nakış Toptan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Bu şirket aracılığı ile cemaatin 9 Aralık 216 tarihinde İBB iştiraki İSPARK ’a 84 bin 807 TL bedelle kalıp sabun sattığı açığa çıktı. Aynı şirket 19 Temmuz 2013 tarihinde de yine İSPARK’a 130 bin 542 TL bedelle "ramazan erzağı" sattı.

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Bu şirket aracılığı ile cemaatin 9 Aralık 216 tarihinde ’a 84 bin 807 TL bedelle kalıp sabun sattığı açığa çıktı. Aynı şirket 19 Temmuz 2013 tarihinde de yine İSPARK’a 130 bin 542 TL bedelle "ramazan erzağı" sattı. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde gazetelere ilan vererek AKP'yi ve Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Menzil tarikatına bağlı derneklerden Beşir Derneği 'ne "izinsiz yardım toplama hakkı" tanındı. Derneğin mal varlığı 6 yılda 20 kat arttı.

'ne "izinsiz yardım toplama hakkı" tanındı. Derneğin mal varlığı 6 yılda 20 kat arttı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Menzilci Başdanışmanı Eyyup Yıldız’a MHP’li il ve ilçe belediyelerinden ihaleler yağdığı ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Yıldız’ın sahibi olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi, 2011 yılından bu yana 40 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 16 milyon 593 bin TL’yi buluyor.

Orduda da Menzil

Sağlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nda güçlenen, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden YTÜ'ye rektör ataması yaptıran, ihalelerle güçlenen Menzil'in el attığı yerlerden birisi de ordu.

Menzil'in ordu bağına ilişkin çarpıcı bir haber 15 Temmuz sonrası gündeme gelmişti.

Odatv'den Müyesser Yıldız'ın haberinin ilgili bölümü şöyleydi:

...İl Jandarma Alay Komutanlığı Harekat Merkezi'nde Uzman Jandarma olarak görev yapan bir asker tanık olarak dinlenir. Darbe gecesi yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını anlatır. İfadesinin ardından bir avukat, bazı sanıklar hakkında sorular yöneltir. Tanık, sanıklardan birisi hakkında anlattığı hususları idari tahkikat aşamasında verdiği beyanda da anlattığını belirttikten sonra, “Ancak ifadeyi alan binbaşı 'Bunları yazmayalım' demişti. Sanık İ.... ile ilgili olarak hususlarda da bana bir şey sorulmadığı için anlatmamıştım” der. Avukat, tanığa son olarak herhangi bir cemaate üye olup, olmadığını sorar. Tanık, mahkeme tutanaklarına da geçen şu cevabı verir: “Evet, Menzil tarikatına tabiyim.”

Peki, bu itiraf sonrası bir işlem yapıldı mı, hayır! Menzil deyince bir kez daha akan sular durdu.

Sonrasında operasyondaki askerleri çevresine toplayan bir askerin Menzil cemaatinin ilahisi olan “Benim Gavsım Kasrevidir” ilahisini söylediği görüntüler paylaştı, onlar için her şey normalleşmişti artık.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan da, Gülen Cemaati'nin ardından orduda Menzil tarikatının örgütlendiği iddialarını köşesine taşımış, buna ek olarak Menzilcilerin solcuları ve kendileri dışındakileri yıldırmak için "Gülencilere benzer adımlar attığını" aktarmıştı:

"Menzilci öğrenciler 2018 yılının aralık ayında kendilerinden olmayan birinin telefonuna porno yükledi mi? Böylece sol görüşlü bir aileye sahip o öğrencinin okuldan ayrılması sağlandı mı?

Menzilci olmayan öğrencileri yıldırmak için tıpkı FETÖ’nün yaptığı gibi akademide şok mangaları kuruldu mu? Bu şok mangalarından birinin adı Akıncılar mı?

JSGA’daki caminin imamı camiye gitmeyen öğrencilerin listesini okul komutanına hiç verdi mi? O listedeki öğrencilerin disiplin puanları düşürüldü mü?"

CHP'li vekil Murat Bakan askeriyede tarikatlar savaşı yaşandığını belirttiği bir açıklamasında, jandarmanın siyah rengi seçmesini Menzilcilere bağlamış, kıyafetlerin rengine kadar Menzilcilerin duruma hakim olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Depremzede çocuklar Menzil Cemaati'ne teslim

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Menzil Cemaati'nin merkezi olan Menzil Köyü bulunuyor.

Bu köy deprem sonrası anne ve babasını yitiren çocukların alınıp getirildiği yer olarak gündeme gelmişti.

Köyde yüzlerce depremzede çocuk olduğu iddiaları gündeme gelmiş, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştu ancak şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı.

Kızılay'ı da Menzil'e verdiler

Depremde çadır satan Kızılay'ın istifa eden başkanı Kerem Kınık yerine bu kurumun başına yine deprem döneminde Kızılay'a satışlar yapan Menzil tarikatına yakın bir isim getirildi.

Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan cemaate yakın Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak göreve getirildi.

Erdoğan'dan 'devlet üstün hizmet madalyası'

Menzil Cemaati'ne bağlı olan Beşir Derneği'nin Genel Başkanı Fatih Sarıyar, geçtiğimiz aylarda düzenlenen törenin ardından Beşir Derneği'ne "Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası" verildiğini açıklamıştı.

24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde gazetelere ilan vererek AKP'yi ve Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Menzil tarikatına bağlı derneklerden Beşir Derneği'ne "izinsiz yardım toplama hakkı" tanınmıştı. Dernek o zamandan bu zamana "büyüme" rekoru kırarken, AKP'nin en önemli "yardım" aparatlarından biri haline gelmişti.