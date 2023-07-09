Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın yeni başkanı oldu

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve kan satışı gibi skandallarla gündeme gelen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 12 Mayıs günü istifa etmişti.

İstifa üzerine Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı.

Türkiye Kızılay Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu, bugün Ankara'da gerçekleşti.

BirGün'de yer alan habere göre, Kızılay'ın yeni başkanı, tek aday olan Fatma Meriç Yılmaz oldu. Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifasının ardından Kızılay Genel Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Meriç Yılmaz, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor.

Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Fatma Meriç Yılmaz’ın dahli olduğu iddia ediliyor.