Menzil tarikat liderinin cenazesi: Çakarlı araçlar, ek THY seferleri, uzun araç kuyrukları...

Türkiye'yi saran karanlık ağın en önemli parçalarından biri olan Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdülbaki Erol için Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. THY, tarikat liderinin cenazesi için seferberlik ilan etmiş ve ek seferler yapılmıştı. Çakarlı araçlardan oluşan konvoylar da cenazeyi Adıyaman'a götürdü.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.

Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye mesajı paylaşmış, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" demişti.

Altılı Masa'nın ortakları da taziye mesajı iletti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erol'un ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. Karamollaoğlu, "İlmi, manevi önderliği ve hizmetleriyle hayırlı insanlar yetiştirmeye emek veren Seyyid Abdülbaki Elhüseyni Hazretlerine Cenab-ı Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı açıklamada, "Ebediyete irtihal eden, ülkemizin tasavvuf önderlerinden Seyyid Abdulbaki Erol’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise şunları yazdı: "Ülkemizin ve coğrafyamızın yeri doldurulması güç kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Sayın Abdulbaki Erol'un vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayız Cenabı Allah'tan merhuma rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Çok sayıda AKP'li Belediye Başkanı, AKP İl Başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da başsağlığı mesajı paylaşanlar arasındaydı.