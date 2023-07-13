Menzil şeyhinin cenazesi çakarlı araçlarla götürülmüştü: Mustafa Destici de konvoyda

Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol dün ölmüş, ölümü sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımlamıştı. THY uçak seferberliğini artırırken, cenaze ise çakarlı araçlarla Adıyaman'a yola çıkarılmıştı.
Konvoyda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de olduğu öğrenildi.
BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Küpçü paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Ankara'dan Adıyaman Menzil'e Seyyid Abdulbaki El-Huseyni (Gavs) hazretlerimize eşlik ediyor, rabbim peygamber efendimize komşu eylesin" dedi.
Genel Başkanımız Sayın @Mustafa_Destici Ankaradan Adıyaman Menzile Seyyid Abdulbaki El-Huseyni (Gavs) Hazretlerimize Eşlik Ediyor— Metehan Küpçü (@kupcumetehan) July 13, 2023
RABBİM Peygamber Efendimize Komşu Eylesin🤲🏻
#menzil pic.twitter.com/5W7DpnCTEP