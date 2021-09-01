Yargıtay Başkanı üzerinde cübbesiyle duaya katıldı: Laikliğin ruhuna fatiha!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde açıklamalar yaptı.

Yeni anayasa için tarih veren Erdoğan, "Devletin dini adalettir, adalet devletin varlığının sebebidir" dedi. Erdoğan'ın konuşamasının ardından Diyanet İşleri Ali Erbaş kürüsye çıkarak dua okudu.

Dua sırasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da kürsüye çıktı. Akarca üzerinde cübbesiyle duaya katıldı.

'Laik hukuk devletinde yargıda dinin yeri olamaz'

Anayasa Mahkemesi emekli raportörlerinden Ali Rıza Aydın soL'a yaptığı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Laik hukuk devletinde ve bu devlet içindeki yargıda dinin yeri olamaz" diyen Aydın, "Bağımsız ve tarafsız yargı ayrımcılığı reddeder. Bugün adli yıl açılışında bir dinin, hatta bir dinin bir mezhebini üzerinden okunan dualar ve yapılan konuşma, ayrımcılık ilkesini açıkça ihlal etmiştir" şeklinde konuştu.

Aydın şunları söyledi:

"Anayasanın laiklikle ve yargıyla ilgili hükümleri bir arada değerlendirildiğinde laik hukuk devletinde ve bu devlet içindeki yargıda dinin yeri olamaz.

Bağımsız yargıyı 'bağımsız ve tarafsız' yapan AKP, kendi koyduğu tarafsızlık ilkesini açıkça çiğnemiştir.

Bağımsız ve tarafsız yargı ayrımcılığı reddeder. Bugün adli yıl açılışında bir dinin, hatta bir dinin bir mezhebini üzerinden okunan dualar ve yapılan konuşma, ayrımcılık ilkesini açıkça ihlal etmiştir.

Aynı dinin başka mezheplerinden olanlar, başka dinlere inananlar ve inanmayanlar karşısında yargı bir dinin bir mezhebi yanında taraf olmuştur. Bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiştir."