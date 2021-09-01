AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşuyor.
Yeni anayasa için tarih veren Erdoğan, "Devletin dini adalettir, adalet devletin varlığının sebebidir" dedi. Erdoğan'ın konuşamasının ardından Diyanet İşleri Ali Erbaş kürüsye çıkarak dua okudu.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Yeni adli yılı karşılıyor olmamızı ayrıca önemli görüyorum. Son 20 yılda adalet teşkilatımızın fiziksel çevresini değiştiren yapısını gösteren yeni bir örneğini daha sizlerle şahit oluyoruz. Temeli 2018 Mart'ın da atılan ve 191 dönümlük arazi üzerinde kurulan bu bina.. Toplam 10 bloktan oluşan Yargıtay binamız çalışanların, ve ilgili tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye donanıma sahiptir.
- Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz, orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet devletin varlığının temelidir.
- Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları denerlerse denesinler başaramadılar. Çünkü zulüm ile abad olunmaz, nitekim onlar da olamadılar. Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük. Önce darbecilerin, sonra vesayetçilerin ve nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
- Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş olan Yargıtay'ı tek çatı altına toplayarak halen önünde 516 bin civarında derdest dosya bulunan bu kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtik.
- Adalet tesisinin garantisi yargının bağımsız ve tarafsız bir anlayışla vereceği adil kararlarıdır. Adaleti sadece duruşma duvarlarına tahsisli bir alan olarak görmeyeceğiz
- Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak.
- Devletin dini adalettir, adalet devletin varlığının sebebidir.
- Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis'in gündemine getirecekler.
- Yeni Anayasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz. Cumhur İttifakındaki ortağımızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."