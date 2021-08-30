Erdoğan'dan 30 Ağustos'ta Osmanlı övgüsü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı "Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Erdoğan konuşmasının başında "Bir kez daha milletimin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Şunu unutmayalım bizim kınalı yavrularımız bitmedi, var ve bundan sonra da olacak" ifadesini kullandı.

"Milletimiz kadim çağlardan beri anadoluda mevcudiyet göstermiştir. Anadolu merkezli en büyük devletimiz olan Osmanlı'nın Söğüt'te diktiği ulu çınar yaklaşık 600 yıl yaşamıştır" diyen Erdoğan konuşmasının önemli bölümünü Osmanlı övgüsüne ayırdı.

"Osmanlı geride silinmez izler bırakarak tarihteki yerini cumhuriyetimize devretmiştir" diyen Erdoğan "İstanbul'un fethi batı tarihinde çağ açıp çağ kapatacak kadar derin etkiler yapmıştır. Osmanlı'nın son döneminde kazanılan Çanakkale Zaferi, kınalı yavrular Çanakkale Zaferimizin manileridir. O kınalılar bize bu vatanı bıraktılar" dedi.

Yine Gezi'yi andı

30 Ağustos'ta da Gezi Direnişi'ni hedef alan Erdoğan, "İstanbul'un ve Anadolu'nun vatanımız olmasını kabullenemeyenler, zaman zaman iç dünyalarındaki özlemi dışa vurmaktadırlar. Gezi olaylarında duvarlara kazınan 'Zulüm 1453'te başladı' ifadesi de bunlardan biridir" diye konuştu.

12,6 milyon metrekarelik araziye kurulacak

Erdoğan yerleşke ile ilgili de "Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız 1930'lu yıllarda Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu müşterek merkezden hem yatırım, hem harcamalar, hem her yönüyle özellikle de savunma noktasında bize öyle bir merkez gerekiyor ki, bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız, ay yıldız projesi yakışır dedik ve inşallah bugün de bu temeli atıyoruz. Savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini bulunduracağız. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içinde, dağınık, sağda solan falan bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada yapacağız."

'Tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya topluyoruz'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları, tüm birimlerin ortak bir çatı altında güçlü bir altyapıyla faaliyet göstermesini mecburi hale getirmiştir. Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz.

Siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız böyle bir ay yıldız projesi yakışır dedik. Amacımız cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır. Burada bir defa savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. Duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız.

Çanakkale Zaferimiz ve İstiklal Harbimiz adeta bize vatanımızı yeniden kazandırmıştır. Anadolu'daki 3. devletimiz olan cumhuriyetimiz döneminde de önemli dönüm noktaları yaşadık. Çorlu'da iştirak ettiğimiz taarruzi İHA'mızın teslim töreninde de izah ettim. Gazi Mustafa Kemal'in geniş vizyonuyla başlatılan çok sayıda projenin önüne kifayetsiz zihniyetlerle kesilmiştir.

'Telsizimiz yoktu, ABD telsizlerimize el koydu'

Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu, gerektiği kadar cephanemiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemiz açısından da hayırlı olmuştur. Ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Kıytırık bir terör örgütü karşısında eli kolu bağlı hale düşmesine neden olanlar tarih önünde hesap verecektir. Telsizimiz yoktu, ABD telsizlerimize el koydu. Askerimiz telsizimiz olmadığı için susturma tekniğiyle savaştı. Şimdi İHA'mız var SİHA'mız var, TİHA'mız da var. Savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık 'Ne alırsın?' diyeceğiz. Her şeyi kendimiz üretir hale geldik."

Diyanet İşleri Başkanı dua okudu

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yerleşkenin açılış tarihini sordu. 30 Ağustos 2023 tarihini beğenmeyen Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "29 Ekim 2023'tü güncelledik efendim" sözleri üzerine, yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılmasını istediğini söyledi. Açılış tarihi 19 Mayıs 2023 olarak güncellendi.

Ardından da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kürsüye çıkarak dua okudu.