Erdoğan'ın paylaşımında Atatürk'e sansür

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Twitter'daki hesabı üzerinden kutlarken, "Sakarya Panaroması"nın bulunduğu bir görsel kullandı.

Söz konusu görselde Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu alan kesilerek kullanıldı.

Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraf

Cumhuriyet'ten Arda Özarda'nın haberine göre, sosyal medyada tepki toplayan paylaşım nedeniyle CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç açıklama yaptı.

Özkoç, "30 Ağustos Zafer Bayramı gibi çok önemli bir günde yapılan bu paylaşım vicdanları yaralamıştır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanının Atatürk'e bakışını çok kez gördük. Gerek meydanlarda Atatürk'e '2 ayyaş' demesi, gerek Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'ü hedef alan fetvalarını hepimiz biliyoruz. Bu yaşananlar tüm milleti derinden üzmektedir. Bu işi yapanları ve bu görüşe sahip olanların o koltuklarda oturmaması için milletle birlikte tüm demokratik yolları deneyeceğiz" dedi.