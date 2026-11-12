Yanıtı bilinen soru: Fon soygununun organizatörü kim?

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta fon soygunu hakkında dikkat çekici bir soru sordu, "Hem SPK'yı, hem BDDK'yı, hem Takasbank'ı aynı anda kim organize edebilir? Daha üstte bir irade var" dedi.

Bu üç kuruma eklenmesi gereken birkaç kurum daha var. Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bunlar arasında. Borsa İstanbul da içlerinde. Adı geçen kurumların hepsi son fon vurgununun aktörleri. Bunlar ülkenin ekonomi yönetimi şemasında “Para Politikası ve Finansal Düzenleyici Kurumlar” başlığı altında sıralanıyor.

Bunların bir üstünde “İcracı Bakanlıklar” başlığı var.

Onların da hepsi vurgunun bir şekilde içinde.

Ekonomi yönetim şemasının en üstündeki başlık ise “Üst Karar ve Koordinasyon Katmanı”…

Başlığın ilk sırasında Cumhurbaşkanı var. İkinci sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısına ayrılmış. Başkanı Cevdet Yılmaz. Özel kalemi Fatih Kılınç’ın fon vurgununa katıldığı ortaya çıkınca başkan kalemini savunmuş, mağdur olduğunu iddia etmişti. Strateji ve Bütçe Başkanlığı üçüncü sırada, bu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yukarıdaki karşılığı.

Şimdi soruyu tekrar edelim; "Hem SPK'yı, hem BDDK'yı, hem Takasbank'ı aynı anda kim organize edebilir?”

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