Fon vurgununda liste pazarlığı: Herkes istiyor ama kimse açıklamıyor

Fon vurgunu soruşturması yaklaşık iki aydır sürüyor ama vurguncuların listesi hâlâ açıklanmadı.

Listenin açıklanaması gerektiğini söyleyen AKP'liler kervanına bugün de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler eklendi. Ancak Güler, "önce liste netleşmeli" dedi.

Bu süreçte "hassas" olduklarını iddia eden Güler şöyle konuştu:

"Ben de bu listenin açıklanmasını isterim. Bu liste kesinleşsin arkadaşlar. Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı diyorum. Liste diye açıklayacağınız unsurları neye göre belirleyeceksiniz? Biraz sabretmeniz gerekiyor. Kimin hangi sorumluluğu varsa bu liste açıklansın. Yarın bir gün utanacağımız, mahcup olacağımız isimleri de lekelemeyelim. Benim kaygım bu. Çok kritik incelemeler yapılıyor.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasını örnek gösteren AKP'li Güler, bu istifanın perde arkasını bilmediğini savunarak, "BDDK Başkanımız da dün itibarıyla kendi affını istedi, istifasını sundu. Dolayısıyla hangi gerekçeyle, neden yaptığı konusunda bir bilgim yok. İlerleyen zaman dilimi içerisinde kendisi bunu izah edebilir, açıklayabilir. Benim özel bir bilgim olmadığı için de gerekçesini bilmiyorum bu konularda" dedi.

Zengin ve Şimşek de 'liste açıklansın' demişti

Geçtiğimiz ay TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kendi partisinin çizgisinden farklı bir çıkışla listenin tamamının açıklanmasını istemişti. Zengin, “Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum, hepsinin açıklanmasını istiyorum” demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de aynı çağrıyı yapan isimlerden biri olmuştu. Şimşek, 5 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kendisine yöneltilen soru üzerine “Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim” diye yanıt vermişti.

Adı kamuoyundan gizlenen kaç vurguncu var?

En az üç grup var.

Birincisi Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 214 kişilik liste. Bu liste Tera, Pusula ve Hedef fonlarından 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 141 kişi ve 73 şirketten oluşuyor. Toplam kazançları 187 milyar lira.

İkincisi 85 kişilik liste. 11 Ekim'de bu kişiler için tedbir kararı çıkarıldı. Bu liste sosyal medyaya sızdı. Savcılık hemen harekete geçti. Ama vurguncuların peşine değil, isimleri yayanların peşine düştü. Soruşturmanın gizliliğini ihlalden soruşturma açıldı.

Üçüncüsü, Tera’nın 1 numaralı fonunu kuran 12 kişi. Fon 1 Ekim 2021'de kuruldu ve 7 Temmuz 2025'e kadar dışarıya kapalı kaldı. O 45 ayda fonun fiyatı 1,33 liradan 623 liraya çıktı, yani ilk gün 1 milyon lira koyan çıkarken 518 milyon lira aldı. Bu 12 kişinin kim olduğu bugün hâlâ açıklanmış değil.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 13 Ekim'de Meclis kürsüsünden "elinde belge olan ortaya koysun" dedi. Ardından AKP içinde büyük bir kavga olduğunu, 60'a yakın vekilin adının geçtiğinin söylendiğini aktardı. Ama isim vermedi.

Açıklanacağı söylenip açıklanmayan her liste, iktidarın sorumluluğunu sulandırmaya yarıyor.

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