İddia: Borsa İstanbul'da Erişah Arıcan'ın yerine adı yine vurgun iddiasıyla gündeme gelen Hüseyin Aydın getirilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon vurgununu "suç örgütü" olarak tanımlamasının ardından soruşturma AKP bürokrasisine yoğunlaştı.

Vurgundan kazanç elde edilen yüzlerce kişinin kimler olduğu açıklanmazken, sembolik olarak Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Peşi sıra SPK, BDDK ve Takasbank yöneticileri de cezaevine gönderildi.

Fon soruşturmada "Kozmik odaya girildiğini" söyleyen AKP'li Şamil Tayyar, kamuoyunun yakından tanıdığı iki kritik ismin daha görevden alınabileceğini öne sürmüştü.

Bu çıkışın ardından oklar, denetimsizliğin aktörleri olarak eleştirilen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a çevrildi.

Nitekim Kavcıoğlu dün görevinden istifa etti. Arıcan ise ilk günden bu yana suskunluğunu koruyor.

Saygı Öztürk: Yerine gelecek isim belli

Arıcan'ın görevden alınacağı konuşulurken, yerine gelecek ismin dahi belli olduğu iddia edildi.

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Borsa İstanbul'da Erişah Arıcan'ın gitme ihtimali zaten yüksek. Onun yerine Tarım Kredi Holding'in Genel Müdürü ve eski Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın'ın getirilme olasılığı çok yüksek. Kuvvetli bir ekibiyle beraber gelme durumu söz konusu" dedi.

Borsanın başına getirilmek istenen Hüseyin Aydın borsada kamuyu zarara uğratmıştı

Saygı Öztürk'ün iddiası üzerine Hüseyin Aydın'ın sicili yeniden gündeme geldi.

Tarımdan Haber muhabiri Saadettin İnan, Hüseyin Aydın’ın 2022 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olarak imza attığı tartışmalı Hektaş hisse satışını hatırlattı.

Tarım Kredi’nin 50 yıldır dokunmadığı yüzde 3,8 oranındaki Hektaş hissesi, 2022 yılının Ağustos ayında "piyasa değeri/defter değeri yüksek" gerekçesiyle borsa dışı yolla blok olarak Oyak Gıda ve Tarım Holding A.Ş.’ye satılmıştı.

Ağustos 2022’de 1,1 milyar lira bedelle OYAK’a devredilen hisselerin değeri, sadece 3,5 ay sonra 4,8 milyar lira seviyesine kadar fırladı.

Hüseyin Aydın hisseleri "değerinde" sattıklarını savunsa da Tarım Kredi Kooperatifleri bu karar nedeniyle sadece 3,5 ayda tam 4 milyar liralık potansiyel kayba uğramıştı.

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