Savcılık: Takasbank müdürü Tera'dan 500 bin dolar rüşvet aldı, Türkiye Sigorta parası kayıt dışı kullanıldı

Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital patronu Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası ortağı Ali Paslı dün fon vurgunu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Üç ismin vurgunda oynadığı role ilişkin bilgiler Anadolu Ajansı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Tera'dan aldığı parayı Tera'ya yatırmış, 2 ayda 2,4 milyar lira kazanmış

Buna göre, savcılık Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı'nın, şirket sermayesini kullanarak vurgunun merkezinde yer alan Tera fonuna 1,8 milyar lira yatırdığını tespit etti.

2025'in Temmuz ayında alınan bu fonlar 2 ay sonra 2,4 milyar lira kârla satıldı.

Bu işlemin yapıldığı sırada Adil Katılım kuruluş aşamasındaydı. Paslı'nın, henüz kuruluşu tamamlanmayan bankanın sermayesinin neredeyse yarısını kısa süre önce açılan tek bir fona yatırması dikkat çekti.

Savcılık bu durumun "risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi bakımından izah edilemez" olduğunu vurguladı.

Dosyaya 6 Kasım'da gelen MASAK raporuna göre, bu paranın kaynağı da yine Tera'ya uzanıyor.

Adil Katılım Bankası'nın, Tera fonlarına yatırdığı paranın yine Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı'nın (aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı) bağlantılı şirketlerine verilen kredilerle sağlandığı tespit edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Adil Katılım Bankası'nın gerçek sahibinin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı olduğunu duyurmuştu.

Ali Paslı'nın da Hayati Yazıcı'nın eşinin yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.

İddia: Takasbank'ın başındaki Yunus Arıncı 500 bin dolar rüşvet aldı

Savcılık, bir ifadeye dayanarak, Takasbank'ın eski genel müdürü olan Yunus Arıncı'nın bu görevi sırasında Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile irtibat halinde bulunduğunu, ve Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığını aktardı.

Arıncı'nın ayrıca Güner'den 4 milyon 500 bin lira aldığı ve geri vermediği kaydedildi.

Ayrıca, Tera grubunun Katılımevim'i devralması sürecinde Yunus Arıncı'nın BDDK'nin yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığı belirtildi.

Kamu şirketinin parasını kayıt dışı alıp finans piyasalarında oynamışlar

OMG Capital patronu Ömer Murat Gülkan'ın SPK izni bulunmayan şirketi aracılığıyla, yazılı sözleşme olmaksızın kamuya ait Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonundan şirket hesabına para alarak 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar lira tutarında VDMK işlemi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gülkan bu işlemlerden yaklaşık 100 milyon liradan fazla kazanç elde etti.

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