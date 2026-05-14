Yanına AKP heyetini alan Bilal Erdoğan Suriye ziyaretine çıktı

AKP’deki en büyük kriz başlıklarından biri olan Erdoğan sonrası liderlik tartışması, parti içinde ciddi kavgalara neden olurken, çeşitli isimlerin yaptığı hamleler sonrasında "şimdilik" öne çıkan isim Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan oldu.

Bu süreçte daha sık açıklama yapmaya, daha fazla etkinlikte boy göstermeye başlayan Bilal Erdoğan, şimdi de yanına aldığı AKP heyetiyle birlikte Suriye'de ziyaretlerde bulundu.

Bilal Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve diğer yetkililerle ilk olarak Halep Valiliği'ni ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindekiler, burada Vali Azzam Garib ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Vali Azzam Garib, Bilal Erdoğan'a Halep Kalesi'nin maketini hediye etti.

Bilal Erdoğan'ın görüşmede, Vali Azzam Garib ile baş köşede oturması dikkat çekti.

Heyet daha sonra tarihi Emevi Camisi'ni ziyaret etti, yetkililerden camide devam eden restorasyon çalışması hakkında bilgi aldı.

Halep Kalesi ve çevresinde bulunan esnafı da ziyaret eden heyet, Halep Müftüsü İbrahim Şaşo'yla görüştü.



'Ortak Akıl Buluşması' programında konuştu

Bilal Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Halep'te düzenlenen "Ortak Akıl Buluşması" programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, 8 Aralık 2025'ten bu yana "Suriye için ne yapabiliriz" anlayışıyla çalıştıklarını, yaptıkları bu ziyaretin "Türkiye'nin Halep'e olan dostluk elinin daha hızlı ulaşmasına, daha güzel işler yapmasına vesile olacağını" iddia eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim Suriye ile kardeşliğimiz başka şeye benzemez. Böyle lafta, protokolde, diplomaside olan kardeşlikten bahsetmiyoruz. Biz burada kendimizi İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmiş kadar yakın bir belde de hissediyoruz. Çünkü bizim beraber çarpan kalplerimiz var. Çünkü bizim başkalarının anlamayacağı bir gönül coğrafyamız var kalbimizde ateşi yanan. Devam eden savaşlar, devam eden zulümler, devam eden soykırımlar ne zaman bitecek belli olmayan bu karanlık dünyada biz hala insanlık vicdanına ittifakının mümkün olduğuna inanıyoruz. Ve elbet Allah'ın inayetiyle galip geleceğine inanıyoruz."

"Türkiye sadece kendisinin güçlenmesi değil, Türkiye ile birlikte bu insanlık vicdanı ittifakına üye bütün kardeş ülkelerin bütün gönül coğrafyamızın mensuplarının da müreffeh, istikrarlı, huzurlu, güçlü olması için çalışmak zorundadır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin sonuna kadar Suriye'ye destek vereceğini söyledi.

