Bilal Erdoğan: Türkiye fakirken daha çok çocuk sahibi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan mütevelli heyeti başkan vekili olduğu İbn Haldun Üniversitesi’ndeki "Türkiye Yüzyılında Aile" temalı öğrenci çalıştayı raporunun tanıtım programında konuştu.

Türkiye'nin nüfus konusunda geldiği noktayı vahim diye niteleyen Erdoğan "İnsanların çocuk yapmamasının, ailenin zayıflamasının ekonomik durumdan kaynaklandığına dair bir tespit var. Ama bu delillendirilmemiş bir tespit. Çünkü deliller aksini gösteriyor. Türkiye fakirken daha çok çocuk sahibi” dedi.

“Türkiye’nin daha fakir bölgelerinde daha çok çocuklu aileler var. Ve insanlar zenginleştikçe, imkanları geliştirdikçe de daha az çocuk sahibi oluyor" diye konuşan Erdoğan “Demek ki ekonomik teşvikler bunun belki sadece bir tamamlayıcısı olacak” sonucunu çıkardı.

Bilal Erdoğan “Asıl olan aileye ne anlam yüklediğimizi belki yeniden değerlendirmemiz lazım. Çocuk sahibi olan anne babalara ne değer verdiğimizi konuşmamız lazım. Şu anda yüzleşelim kendimize. Eğitimli bir hanımefendi, 'Benim 6-7 çocuğum var.' dese, herhalde 'Sen çok cahil bir kadınsın.' gözüyle bakılır. Dolayısıyla asıl sorunlar buralardan başlıyor” diye konuştu.

Kapitalizmin nüfus sorununa çözüm olarak gericilerin öne sürdüğü “aileyi, kültür, tarih ve inançla yeniden anlamlandırmak” şeklindeki anlatıyı yineleyen Bilal Erdoğan “insanı, yaratılmışların en şereflisi olarak hayatın merkezine koyarak, çocuk sahibi olmanın başlı başına değerli olduğunun anlaşılması” gerektiğini savundu.

“Bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç” olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan’ın öne sürdüğü motivasyon ise “dünyanın şu karanlık dönemde Türkiye'ye ihtiyacı olduğu” argümanı oldu. Bilal Erdoğan “Bu milletin tarihinden getirdiği birikime ihtiyacı var. Yüzyıllar boyunca nice topraklarda nasıl bir adaleti, merhameti yaşatmış bir ecdadın torunlarıysak, gelecekte de buna dünyanın yeniden ihtiyacı olduğunu düşünerek bence motive olmaya ihtiyacımız var” dedi.