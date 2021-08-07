Yangınlar sürüyor: Bazı yerleşim yerleri tahliye edildi

Muğla, Aydın ve Isparta'da yangınlar devam ederken, İzmir Urla'da da yangın çıktı.

5 ilde süren yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Bazı yerlerde havadan müdahale sürüyor.

Muğla

Milas'taki yangın kontrol altına alınırken, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan'da yangınlar kontrol altına alınamadı. Köyceğiz'de Otmanlar- Sazak arasında da yangın sürüyor. Yangını söndürmek için kurulan ara bölgenin de alevlerin artması üzerine tahliye edilebileceği konuşuluyor.

Çövenli tarafında yangın hızla ilerliyor. Bölgeyi aşması durumunda yangın tehdidi yerleşim yerleri için daha fazla artacak. Bölgeye müdahale için şu an TOMA'lar, tankerler ve gönüllü ekipler harekete geçti. Yer yer havadan müdahale de yapılıyor.

Isparta

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü çıkan orman yangını bölgesinde henüz kontrol altına alınamadı. Bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Aydın

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçradı. Yangına müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümleri için tahliye kararı alındı.

GÜNCELLEME: 18.30

Akçova Mahallesi'nde yagın devam ediyor. Dağın eteklerindeki yangın yayılırken, bölgedeki yerleşim yeri tahliye edilmedi. Bölgede olan ve hava desteği de bulunduğunu belirten gazeteci Şule Aydın sosyal medya hesabından, "Yangının devam ettiği bölgenin hemen altı yerleşim yeri. Henüz köye bir uyarı yok. Bu canlar acil durumda kısa sürede nasıl tahliye edilecek?" diye yazdı.

Hatay

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 17.15 sularında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre yangın en az 2 hektarlık alanda etkili oluyor. Bölgede yerleşim yeri bulunuyor.

İzmir

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova’daki makilik alanda orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir Belediye Büyükşehir Tunç Soyer "Urla Balıklıova'da makilik alanda başlayan yangına Orman ekipleri havadan müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerimiz karadan önlem aldı. Araçların yangın bölgesine ulaşması için iş makinalarımız çalışıyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz" paylaşımı yaptı.

​Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da yangının Balıklıova Köyü ile Karapınar mevkii arasında Karaburun-İzmir yolunun üst kotundaki makilik alanda çıktığını ve güçlü poyrazın etkisi ile yayılma gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkanı, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Teşkilatı’mızın havadan ve yerden müdahalesi başlamış durumda. Biz de Karaburun Belediyesi olarak arazözlerimiz ve personelimizle yangın mahalindeyiz" dedi.