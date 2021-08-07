İzmir Urla'da yangın çıktı

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova’daki makilik alanda orman yangını çıktı.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GÜNCELLEME: 17.30

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yangının Balıklıova Köyü ile Karapınar mevkii arasında Karaburun-İzmir yolunun üst kotundaki makilik alanda çıktığını ve güçlü poyrazın etkisi ile yayılma gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkanı, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Teşkilatı’mızın havadan ve yerden müdahalesi başlamış durumda. Biz de Karaburun Belediyesi olarak arazözlerimiz ve personelimizle yangın mahalindeyiz" dedi.

Balıklıova'da bir anda alevler yükseldi

İzmir Belediye Büyükşehir Tunç Soyer ise "Urla Balıklıova'da makilik alanda başlayan yangına Orman ekipleri havadan müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerimiz karadan önlem aldı. Araçların yangın bölgesine ulaşması için iş makinalarımız çalışıyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyoruz" paylaşımı yaptı.