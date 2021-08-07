İzmir için orman yangını uyarısı

İzmir Valisi Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre kentin yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'de orman yangınları devam ederken İzmir için de bir uyarı geldi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentin yüksek risk grubunda olduğunu kaydetti.

Ormanlara giriş yasağının devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Şehir içi-dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" diye yazdı.

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