Yandaşlar Rasim Ozan’ı anında sattı: 'Parayla ilgili sorunu vardı, para aklamış'

Yandaş gazeteci Cem Küçük, yasadışı bahis ve kara para iddialarıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Küçük, Kütahyalı’nın para konularını sık sık gündeme getirdiğini belirtip, “Rasim’in parayla ilgili bir sorunu var. Onunla oturduğunda konuyu bir şekilde paraya getirirdi” ifadesini kullandı.

Küçük, Kütahyalı’nın gözaltı sürecine dair ise “Adli kaynaklara sordum, yasadışı bahis oynamamış ama parayı akladığını söylediler” dedi.

Dün de bir diğer yandaş gazeteci Ahmet Hakan, Kütahyalı için "'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak adaletten kaçılmaz" demişti.