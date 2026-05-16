soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

Yandaşlar Rasim Ozan’ı anında sattı: 'Parayla ilgili sorunu vardı, para aklamış'

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınması sonrası yandaş yazarlar tarafından ortada bırakıldı. Kütahyalı’ya kimse destek olmazken, arkadaşlarından “para sorunu vardı” açıklaması geldi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 16.05.2026 , 11:05

Yandaş gazeteci Cem Küçük, yasadışı bahis ve kara para iddialarıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Küçük, Kütahyalı’nın para konularını sık sık gündeme getirdiğini belirtip, “Rasim’in parayla ilgili bir sorunu var. Onunla oturduğunda konuyu bir şekilde paraya getirirdi” ifadesini kullandı.

Küçük, Kütahyalı’nın gözaltı sürecine dair ise “Adli kaynaklara sordum, yasadışı bahis oynamamış ama parayı akladığını söylediler” dedi.

Dün de bir diğer yandaş gazeteci Ahmet Hakan, Kütahyalı için "'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak adaletten kaçılmaz" demişti.

