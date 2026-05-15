Yasadışı bahis operasyonu: 'Kütahyalı kasa hesap, emniyet personeli ve banka yöneticileri de işin içinde'

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yasadışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet ve kara para aklama” suçlamasına yönelik operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da olduğu 128 kişi gözaltına alınmıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ettiği öne sürüldü.

Milliyet'ten Fırat Zengin'in haberine göre, "yasadışı bahis ve phishing (oltalama)" yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı tespit edildi.

'Yasadışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlandı, suç gelirleri çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırıldı'

Soruşturma kapsamında "suç örgütü"nün, "özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasadışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı" belirlendi.

Kütahyalı 'kasa' hesap

MASAK tarafından yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi arasında bulunduğu belirlenen Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına, 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL’lik çıkış gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Yine suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançları akladığı belirlenen elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde altı farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu belirlendi.

'Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticiler de işin içinde'

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde "yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları" yönünde kuvvetli deliller elde edildi.

Üç banka yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Emniyet personeli rüşvet karşılığında yakalama, gözaltı gibi kararlara ilişkin sorgulamalar yapmış

Bazı polislerin de şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı gibi kararlara ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi temin ettikleri tespiti yapıldı.

Operasyon kapsamında sekiz emniyet personeli gözaltına alınmıştı. Örgüt yöneticisinin Selahattin Akın Uzun olduğu öğrenilirken 72 kişi aranıyor. Paladyum-Pep Para yöneticileri de gözaltında.

Şirketlere kayyım, erişime engel

Soruşturma kapsamında üç elektronik para ödeme kuruluşu, üç kuyumcu, bir döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve üç tekneye de el koyma tedbiri uygulandı.

Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasadışı bahis ve kumar sitesi erişime engellendi.

Ahmet Hakan'dan yorum: 'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak adaletten kaçılmaz

Yandaş Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmasına ilişkin olarak; "'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz" yorumunu yaptı. Hakan şöyle yazdı:

"Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınmasının mana ve önemine dair söyleyeceğim tek bir şey var:

'Ben Akın Gürlek’e yakınım' palavrası atarak... 'Ben devlete yakınım' edası takınarak... 'Ben hükümetin derinlikleriyle içli dışlıyım' havası basarak...

Yüce Türk adaletinin elinden kaçmak asla mümkün olmaz, olamaz."