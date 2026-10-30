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Yandaş yazardan ‘yönetim krizi’ itirafı: ‘Karar mekanizmasında dev bir boşluk var, istismar çarkı bozulabilmiş değil’

Fon soygunu sonrası sorumluların listesini açıklamayan iktidar, içerideki krizi de çözemiyor. Kriz artık sosyal medya tartışmalarına da yansımış durumda.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 30.10.2026 , 22:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 , 23:21

Eski AKP’li vekil Şamil Tayyar, AKP’nin yönetim krizine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Bir ara Berat Albayrak’a ‘iktidar sistemi’ içinde özel bir rol verilmesini önermiştim” diyen Tayyar, bu önerinin sulandırıldığını söyledi.

Önerisinin nedenini “Cumhurbaşkanımızın yoğun gündemini, yorgunluğunu fırsat bilip kendi özel hesabını görenlerin, gücünü istismar edip kirli emeller peşinde koşanların oyununu bozmaya yönelik bir öneriydi” şeklinde açıklayan Tayyar, önerisinin Erdoğan için bir ara istasyon olduğunu dile getirdi.

Fon krizinin ve devam eden sürecin haklılığını ortaya koyduğunu öne süren Tayyar, “Karar mekanizmasında dev bir boşluk var, istismar çarkı bozulabilmiş değil. Çelişkili kararlar alınıyor, kamuoyu algısı bozuluyor, süreç yönetiminde zorluklar yaşanıyor” dedi.

Reformların geciktiğini, radikal kararlar alınamadığını, pozisyonları korumak isteyenlerin direndiğini söyleyen Tayyar, “Yolda yolakta, kıyıda köşede, orda burada cumhurbaşkanımızı yakalayıp etkilemek isteyenler birbiriyle yarışıyor” ifadesini kullandı.

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