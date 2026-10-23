Yandaş savaşı çığrından çıktı: Ahmet Hakan koltuğunu kurtarma derdinde, Abdulkadir Selvi ölü taklidi yapıyor

CHP’li Faik Öztrak ve Yeni Partili Ümit Özlale ile birlikte dün Sabah gazetesinin bir haberinin manşetindeydi Hürriyet’in yandaş yazarı Abdulkadir Selvi.

O manşette “FETÖ’nün paltosundan çıkanlar” yazıyor, “Örgütün firari militanları yazdı, taşeronlar oynadı” deniliyordu.

Selvi “alçaklık yapmakla” suçlanıyordu.

Tüm bu hücumun nedeni Berat Albayrak’a ilişkin fon gündemli suçlamalardı.

Öztrak ve Özlale, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’ın tez öğrencisi olan Berat Albayrak üzerinden açıklamalar yapıp, fon soyguna ilişkin suçlamalarda bulunmuş, Selvi de bu iddiaya kendi köşesinde yer vermişti.

Sabah'ın hakaret dolu haberinin nedeni buydu ancak gazete burada da durmadı.

Bugün de Sabah gazetesinde Selvi’yi yerden yere vuran birçok içerik yer aldı.

Konu sıradan bir yandaş kavgası değil, AKP içi kavgayla doğrudan ilişkili, zaten Selvi de yazıyı bu nedenle yazmıştı.

Ancak kavga kontrolden çıkıp, Sabah sopayı büyütünce, Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan koltuğunu koruma derdine düştü.

Bugün Berat Albayrak’ın fon soygunuyla hiçbir ilgisi olmadığını, CHP’li Faik Öztrak ve Yeni Partili Ümit Özlale’nin bu suçlamalarla ortalığı bulandırdığını belirten bir yazı yazdı Ahmet Hakan.

Ancak gazetesinin en kıdemli AKP’lisi olan Selvi’nin bu meselede yerden yere vurulmasına değinemedi bile.

Derdi koltuğunu korumak olunca, Selvi’nin "kelleyi" masaya koyuyordu bu yazıyla.

İşin Abdulkadir Selvi cephesi de son derece hüzünlü.

Kendisine ilişkin her cümleye yanıt vermesiyle bilinen Selvi, iki gündür Sabah gazetesi tarafından yerden yere vurulmasına ilişkin tek kelime edemedi.

Bugünkü yazısında belki de kendini kurtarmak adına anketlerde AKP’nin ne kadar önde olduğunu yazdı, umutsuzca...

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