Sabah'tan Abdulkadir Selvi, CHP ve Yeni Partili vekile: 'Alçak bir saldırı, FETÖ'nün paltosundan çıkanlar'

Fon vurgununda eski Bakan Berat Albayrak'a yönelik suçlamaların ardından abisinin gazetesi Sabah gazetesinden sert bir haber geldi.

Gazete yandaş yazar Abdulkadir Selvi'nin de aralarında olduğu isimlere yönelik "alçak saldırı" suçlamasında bulundu.

Sabah'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

FETÖ'cü alçak Cevheri Güven başta olmak üzere örgütün diğer militanları (Said Sefa, Tarık Toros) sığındıkları ülkelerden muhalefete fon suflesi veriyor. Türkiye'nin ekonomideki milli atılımlarını hazmedemeyen uluslararası lobilerin direktifleriyle hareket eden organize yapı Yeni Partili Ümit Özlale ve CHP'li Faik Öztrak'ı öne sürerek yeni bir algı operasyonuna girişti. Sosyal medyadaki FETÖ'cüler ve yurtdışından yayın yapan hainler 17/25 Aralık sürecindeki gibi bir senaryoyu yeniden gündeme getirmek istiyor. FETÖ ve Muhalefet; özellikle son günlerde 6 yıldır aktif siyasetin içerisinde olmayan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı hedefe koyarak tek merkezden yönetilen alçak bir saldırı sahneliyor.