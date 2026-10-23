İktidar içi kriz düğüm oldu: Albayrakların Sabah gazetesinden, 'Bunlar taşeron, asıl patron kim?' çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası koltuk kavgası iktidardaki çatlakları genişletmeye devam ediyor.

Fon vurgununda eski Bakan Berat Albayrak'a yönelik suçlamaların ardından ağabeyinin gazetesi Sabah gazetesinden sert bir haber gelmişti. Gazete, Berat Albayrak'a yönelik fon vurgunundaki atıfları nedeniyle Yeni Partili Ümit Özlale, CHP'li Faik Öztrak ve yandaş yazar Abdulkadir Selvi'ye yönelik "FETÖ" suçlaması yapmıştı. Dün yayımlanan haberde söz konusu isimlerin "Cemaat'in sufleleriyle" Albayrak'a yönelik "alçak bir saldırı sahnelediğini" öne sürmüştü.

Gazete bugün de benzer haberlere devam etti.

İnternet sitesinde manşet alanında yer verilen haberlerden ilki, zaman zaman gazete adına çıkışlar yapan ekonomi yazarı Dilek Güngör'den geldi.

'Bunlar taşeron, asıl patron kim?'

Güngör, yazısında "Bunlar taşeron, asıl patron kim? Birileri kendi isimleri ortaya çıkmasın diye mi konuyu sulandırmaya çalışıyor? Firari FETÖ'cülerle hâlâ işbirliği halinde olup, kumpas planlarına alakasız isimleri dahil etmek isteyenler mi var? Fon krizinden aylar önce manipülasyonların farkına varmalarına rağmen kendi beceriksizliklerinin üzerini örtmek için taşeronlarını devreye sokup, alakasız isimleri tartıştırarak, konuyu nereye çekmeye çalışıyorlar? Albayrak üzerinden zorlama senaryolarla tartışma başlatmak soruşturmanın uzanacağı isimleri gölgelemek için mi? Yoksa dert, faturayı suçsuz isimlere çıkartmaya çalışıp asıl failleri gizlemek mi?" ifadelerini kullandı.

İktidar içindeki kriz çözülmesi zor bir düğüme dönüştü. Erdoğan sonrasına kendine yer kapmaya çalışanların kavgasından saçılanlar soL'da. soL'a destek verin, abone olun.

'Asıl tezgah Albayrak ismine karşı başlatılan organize saldırının ardından Erdoğan'ı kuşatmak mı?'

Güngör şöyle devam etti:

Kimse kusura bakmasın da... 6 yıl önce siyaseti bırakan, kendini vakıf işlerine veren, o günden sonra da hiçbir siyasi organizasyona dahi katılmayan, bakanlıkları döneminde bu memlekete sayısız fayda sağlayan Berat Albayrak'ı bu iftiralarla, safsatalarla, ayak oyunlarıyla lekeleyemezsiniz. Hele hele fon dosyasına adını iliştirip itibar suikastı yapmaya kalkarsanız toplum önünde rezil duruma düşersiniz. Haa, yoksa asıl tezgah Berat Albayrak ismine karşı başlatılan organize saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kuşatmak mı?

Güngör, "fon krizini bir husumet arenasına çevirmeye gerek olmadığını" vurguladı. "Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor!" dedi.

'Ama muhalefet ve suflörü FETÖ...'

Gazetedeki bir diğer yazıyı da Hilal Kaplan kaleme aldı.

Fon vurgununun "Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan SPK'ye, BDDK'den MKK'ye kadar ekonominin ucundan bucağından her kurumun yetki alanına değen bir kriz" olduğunu belirten Kaplan, şöyle yazdı:

Bir kısım muhalefet bu kapıların hiçbirini çalmıyor. Sözü ısrarla, altı yıl önce görevden affını isteyerek ayrılan Berat Albayrak'a getiriyor. Soruşturmaya konu işlemler 2024-2026 dönemine ait. Albayrak'ın bu dönemde ne atama, ne denetleme ne de hesap sorma yetkisi vardı. Ama muhalefet ve suflörü FETÖ, bizden onu konuşmamızı talep ediyor. Senaryo tanıdık; aynı 17-25 Aralık yargı darbesinde olduğu gibi kurumlardaki çürüme değil; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hedefe konuyor. Hakikate ulaşmak hepimizin ortak çabası olmalıyken, söz bir yerden mutlaka Cumhurbaşkanı'nın ailesine uzatılıyor.

'Kimse makamına dayanıp kendini güvende sanmasın'

Kaplan isim vermeden Abdulkadir Selvi'yi böyle hedef aldı:

Aynı mahallenin kimi kalemleri ise fon meselesinde sözün ucunu, alakasız biçimde, muhalefet ve suflörü firari FETÖ'cülerle aynı isme getirmekte beis görmedi. Demek ki tabiri caizse 'kraldan çok kralcılık' ile 'kralın ailesini hedef göstermek' aynı kalemden çıkabiliyormuş. Kimin kime yakın olduğunu artık beyanlardan değil, kalemin ucunun nereyi gösterdiğinden okumak gerekiyordur belki.

Hilal Kaplan yazısını "Kimse makamına dayanıp kendini güvende sanmasın; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yiğit atları alçak itlerden yine milletinin desteğiyle ayıklayacağına inancım tamdır" sözleriyle bitirdi.

Albayrak kendine Erdoğan sonrası için masada yer açmaya çalışırken, AKP içindeki krizin kolay kolay aşılamayacağı anlaşılıyor.

AKP'de büyüyen kavga dün soL TV haber bülteninde de gündeme getirilmişti:

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.