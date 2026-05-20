Yandaş isim canlı yayında mutlak butlan için tarih verdi: 'Cuma günü UYAP’a yüklenecek'

CHP’ye yönelik AKP’nin kayyım adımı hazırlıklarına ilişkin tartışmalar Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamayla birlikte bir kez daha hız kazandı.

Daha önce de CHP’ye yönelik operasyon haberleri yapan yandaş isim Fatih Atik, mutlak butlan davasına ilişkin, “Herkes bunu konuşuyor, cuma günü bu kararın UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz. Artık Kemal Bey’in açıklamasıyla şöyle bir durum oldu, parti içi mücadele yükselecek, CHP içi restleşmeler başlayacak” dedi.

Atik, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in ifadelerinin bu düşüncesini güçlendirdiğini dile getirdi.

“İBB davasında CHP’nin ele geçirilmesi, oradan da devletin ele geçirilmesi niyetinin ortaya konulduğunu” öne süren Atik, kararın kısa sürede, bu hafta çıkmasını beklediğini tekrarladı.