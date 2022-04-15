Yakın zamanda Silivri'de kalan mahkum yakını soL'a ulaştı: İşkence, kötü muamele, baskı...

İstanbul Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan baskı ve işkenceler hükümlüyken yaşamını yitiren Ferhan Yılmaz'ın ardından gündeme geldi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı "darp izi olmadığını" öne sürse de, üç yıldır hükümlü olan Ferhan Yılmaz’ın yoğun bakım görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz'ın "kalp durması sonucu öldüğü" açıklaması yapılırken fotoğraflarda burun, üst dudak ve yüzünde darp izleri görüntülere yansıdı.
Ferhan Yılmaz'ın gözlerinin mosmor olduğunu, üst dudağında el kadar şişkinlik bulunduğunu belirten ağabeyi de "Gözlerinin altından kanlar akıyordu. Göğüs kısmında küçük bir morluk vardı. Boğazında 20 santimlik iz vardı. Sanki onu çamaşır ipi ile boğmaya çalışmışlar. Burnundaki izler darp izleri gibiydi" diye konuştu. "Kardeşim işkenceyle öldürülmüş. Burada kimin sorumluluğu varsa hukuk önünde hesap vermeli" diyen Yılmaz'ın ağabeyi, cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Cezaevinde çok sayıda mahkumun da 60 gardiyanın baskı ve işkencesi sonucu intihara sürüklendiği iddia edidi. İnithar girişiminde bulunan 6 tutukludan yoğun bakımda olan Halil Kasan'ın, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesi ortaya çıkarken, mahkumun görüşmede "Bunlar bize kendinizi asın diyor. Zulümden dolayı karar verdik, asacağız kendimizi" dediği öğrenildi. Öte yandan intihar girişiminde bulunan mahkumlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ailelerse yakınlarının durumlarından endişeli.
'Bundan sonrakiler bari kurtulsun'
Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde kötü muamele ve işkencenin sistematik olarak yapıldığı tartışılırken, 2021'in Haziran ayında söz konusu cezaevine giren ve 6 ay kalan bir mahkumun eşi soL'a ulaştı.
Cezaevinde işkence ve kötü muameleyi doğrulayan mahkum yakını, kronik rahatsızlığı olan eşine ilaçlarının verilmediğini, eşinin cezaevinde insanlık dışı koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını anlattı. "Eve geldiğinde zaten perişan vaziyetteydi" diyen kadın, "Silivri'de yaşananları görünce eşime şikayet edelim dedim ama kimi kime şikayet edeceksiniz? Bundan sonrakiler bari kurtulsun" şeklinde konuştu.
'Kronik rahatsızlığı vardı ama ilaçlarını vermediler'
Mahkum eşinin anlattıkları şöyle: