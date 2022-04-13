Savcılık bu görüntüler için 'darp izi' yok dedi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevi’nde hükümlüyken yaşamını yitiren Ferhan Yılmaz'la ilgili bir açıklama yaptı.

Yılmaz'ın yoğun bakımda çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan başsavcılık "müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup" ifadesini kullandı.

Başsavcılığın açıklamasında “Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak barınan Ferhan Yılmaz isimli şahsın ölümü ile ilgili basında yer alan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Açıklamada "Ferhan Yılmaz’ın barındığı Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 9 Nisan 2022 tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildikten sonra 10 Nisan 2022 tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz’a yaptırıldıktan sonra cumhuriyet savcısı ve doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup, müteveffa kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir. Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları, tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup, gönderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir” denildi.

Hastanedeki görüntüleri ortaya çıkmıştı

Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitiren Ferhan Yılmaz'ın hastanedeki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Yılmaz'ın burun, üst dudağında ve yüzünde darp izlerinin görülüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberinde Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 60 gardiyanın baskı ve işkencesinin ardından yaşamını yitiren 2 tutukludan biri olan Ferhan Yılmaz’ın hastane görüntülerinin ortaya çıktığı, Yılmaz’ın hastane odasında yatırılırken 6 saniye çekilen görüntülerde Yılmaz’ın yüzünde darp izlerinin görüldüğü, burun ve üst dudağında darp izlerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Tanrıkulu: Bu resimden dolayı herkesin utanması lazım

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitiren Ferhat Yılmaz’ın yoğun bakımda çekilmiş fotoğraflarını TBMM Genel Kurulu kürsüsünden gösterdi. Tanrıkulu, “Çürüttünüz, gerçekten çürüttünüz Türkiye'yi de. Bu resimden dolayı herkesin utanması lazım” dedi.

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşamını yitiren Ferhat Yılmaz ile ilgili işkence iddialarını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getiren Tanrıkulu Yılmaz’ın yoğun bakımda çekilmiş fotoğraflarını göstererek şunları söyledi:

“Biraz önce telefonuma bu fotoğraf düştü değerli arkadaşlar. Batmanlı Ferhat Yılmaz... Otopsi raporunda -daha çıkmadı da- ‘Kalp krizinden öldü’ diye yazılmış. Bakın. Bu, cezaevinde olmuş. Yani biraz vicdan varsa bunun nasıl bu hale geldiğinin sorulması lazım. Sorulacağı yer de burası, Meclis...

Bunun gibi binlerce vaka var. Biraz önce abisiyle görüştüm; gerçekten ağladım telefonda. Utandım insanlığımdan. Türkiye'yi ne hale getirdiniz? 12 Eylül darbecileri, kendilerine ‘darbeci’ denmesinden rahatsız değildi ama ‘işkenceci’ denmesinden rahatsızdı; o nedenle Diyarbakır Cezaevi’ni, Mamak Cezaevi’ni görüşmeye açtılar, gazetecilere açtılar. Siz ‘işkenceci’ denilmesinden rahatsız olmuyorsunuz gerçekten. Sadece geçen ay, şubat ayında benim telefonuma gelen, sosyal medya hesaplarıma gelen cezaevlerinde 138 vaka var. İnsan Hakları Komisyonu’nun alt komisyonu cezaevlerini ziyaret ediyor. O bulguları lütfen bir okuyun. Sistematik olarak bütün cezaevlerinde kötü muamele ve işkence var, sistematik olarak her tarafta var. Onları bir okuyun.

'Otopsi raporu 5 ay sonra çıkacakmış'

Cezaevlerindekilere düşman ceza hukuku uyguluyorsunuz. Bu parlamentonun yazdığı raporlar dikkate alınmıyor, hiçbir yerde dikkate alınmıyor. Milletvekillerimiz gidiyorlar, özveriyle çalışma yapıyorlar ama o çalışmalar sonunda yazdıkları bulgular. Cezaevleri Genel Müdürlüğü tarafından -bir parti politikası olduğu için, AK Parti'nin politikası olduğu için- yerine getirilmiyor bütün bunlar. Yoksa Türkiye'nin en berbat cezaevi olan Silivri Cezaevinde bu olur mu ya? Otopsi raporu beş ay sonra çıkacakmış.

Bir iddiayı daha burada söylüyorum: ‘Daha önce nasıl çıkar?’ diye konuşmaya çalışmışlar, rüşvet istenmiş. Daha dün, daha dün Adli Tıp Kurumu’ndan ‘Eğer şu kadar para verirseniz, daha şu kadar para verirseniz bu raporu beş ayda değil de iki ayda çıkaracağız’ diye aileye haber göndermişler. Çürüttünüz, gerçekten çürüttünüz Türkiye'yi de. Bu resimden dolayı herkesin utanması lazım."