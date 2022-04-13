Cezaevinde ölen Yılmaz’ın hastanedeki görüntülerinde darp izi var

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşamını yitiren Ferhan Yılmaz’ın hastane görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz’ın hastane odasında yatırılırken 6 saniye çekilen görüntülerde darp izleri görülüyor.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Yılmaz'ın ağabeyi sorumluların peşinde olacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Üst dudağında bir el kadar şişkinlik vardı. Gözleri mosmordu, şişkinlikten gözleri görünmüyordu. Gözlerinin altından kanlar akıyordu. Göğüs kısmında küçük bir morluk vardı. Boğazında 20 santimlik iz vardı. Sanki onu çamaşır ipi ile boğmaya çalışmışlar. Burnundaki izler darp izleri gibiydi. 1980’lerde Diyarbakır Cezaevi’nde yaşatılanların aynısı Silivri Cezaevi’nde yaşatılmış. İşkence, baskı ve zulüm en sonunda katliam yaşanmış. Kardeşim işkenceyle öldürülmüş. Burada kimin sorumluluğu varsa hukuk önünde hesap vermeli. Cezaevi idaresi hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”