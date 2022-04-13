Silivri'de neler oluyor? 'İki tutuklu öldü, 6 kişi intihar etti, işkence sonrası ip ve jilet bırakıldı'

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 60 gardiyanın baskı ve işkencesinin ardından yaşamına son vermek isteyen 6 tutukludan Ferhan Yılmaz ile ismi öğrenilemeyen bir tutuklunun yaşamını yitirdiği belirtilirken, işkencenin ardından intihara sürüklenen Çoşkun Ağca, Tolga Okçu, Abdulmenav Çetin, H. Masal ile Ali adlı tutukluya dair bilgiye ulaşılamadı, Halil Kasal adlı tutuklunun ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, çocuklarının intihara sürüklendiğini öğrenen Ağca’nın ailesi Silivri Cezaevi’ne avukat gönderdi. Cezaevi idaresi ile görüşen aile avukatına idare, Ağca’nın İzmir 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne ambulansla zorla sevk edildiğine dair bilgi verdi. Ağca’nın annesi Fatma Ağca, İzmir Cezaevi’nden bir gardiyanın kızını aradığını ve aynı bilgiyi verdiğini aktardı. Halil Kasal’ın annesi Beyaz Kasal da çocuğunun İzmir’e sevk edildiğini ve şu anda hastanede olduğunu aktardı. Anne Kasal, çocuğunun hangi hastanede olduğuna dair bilgiye ulaşamadığını kaydetti. Anne Kasal, ayrıca yol parası olmadığı için çocuğunu görmeye gidemediğini belirtti.

Aynı cezaevinde bulunan Ercan Morkoç’un da intihara sürüklendiği öğrenildi. Ailesini arayan Ercan Morkoç, Orhan Hacıoğlu, Abdulmenav Çetin, H. Masal, Tolga Okçu’nun hastaneye götürüldüğü ve daha sonra karantina koğuşunda kaldığı bilgisini paylaştı. Morkoç, Hacıoğlu, Çetin, Masal, Okçu ve Ali adındaki tutukluların kaldığı koğuşa ip ve jilet bırakıldığını ve gardiyanların, “Ölmediniz, şimdi kendinizi tekrar kesin” dediğini aktardı.

Morkoç, ayrıca söz konusu tutukluların ölüm orucuna girdiğini de paylaştı.