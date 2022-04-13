'Milyonlarca kişinin e-Devlet verileri sızdı' iddiası: İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet uygulaması üzerinden veri sızıntısı olduğu iddiasını yalanlandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil" demiş, Erdoğan ve Hakan Fidan'ın kimlik görsellerini paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iddialar sonrası yaptığı açıklamada, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."