VİDEO | Manavgat'ta köylü kadının isyanı: Villanızı da istemem, evimi de yıktırmam

Gazeteci Şule Aydın, Antalya'da yangından etkilenen bölgelerden Manavgat'ta Ulukapı Köyü'ndeydi.

Aydın, köyleri gezerken evleri zarar gören bir kadının gelen ekiplere gösterdiği tepkiyi görüntüledi. Evinin yıkılmasını istemediğini söyleyen genç kadın, "Villa da verecek, havuzu da yapacak istemiyorum! Alanda yattım, niye yattın diyen oldu mu bana?" dedi. Aydın görüntüleri "Çaresizlik ve yalnızlıktan başka hiçbir şey kalmamış Evi-köyü yanmış insanları borçlandırma derdindeler" notuyla paylaştı.

"On tane villa da verecek, havuzu da yapacak, tiftik de verecek istemiyorum ben istemiyorum! Çocukluğumun anısının gitmesini ben istemiyorum ki! İstemiyorum villasını da evini de! Yıkacam deniliyor, yıktırmam! Dursun burada, dursun! Alanda yattım, niye yattın diyen oldu mu bana? Yok burada bir şey gidin! Biz yanmayız, bizden kötüleri de var. Gelenlere gidin dedim, Kalemler'e gidin dedim. İzleyip ağladım sabaha kadar. Yılandan korkuyorum, ona bile hasret kaldım. Yok kuş uçmuyor. Üstümde yattı kurbağa, alıp fırlatamadım."