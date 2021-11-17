Vekilin ailesi saldırmış, aynı aileden üç kişi öldürülmüştü: 'AKP'de kalırsam ziyaret edeceğim'

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’te seçim gezisi yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından iş yerlerine ve yaralı kaldırıldıkları hastaneye düzenlenen saldırılarda eşi ile 2 oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ve saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın adalet nöbeti sürerken, AKP'li vekil Ahmet Eşref Fakıbaba, konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Bu olaydan dolayı partisini suçlayan Fakıbaba, Halk TV’den Candan Yıldız’a yaptığı açıklamada, "Şenyaşar Ailesi'ne gecikmiş bir ziyaretim var. AKP’de kalırsam yüz yüze taziyemi ileteceğim" derken, "Olaya baktım bir tweet atmışlar. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ben ölenlerin dükkanına gittim. Terör olayı denildiği içinde üzüldüm ve utandım. Ve derhal genel merkezi aradım" ifadesini kullandı.

Fakıbaba, olayın "terör" olmadığını, bu konuda Erdoğan'ı da uyardığını açıklamıştı.