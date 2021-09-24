Şenyaşar Ailesi'nin adalet nöbeti 200’üncü gününde: İnsan olan duyarsız kalmaz!

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’te seçim gezisi yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından iş yerlerine ve yaralı kaldırıldıkları hastaneye düzenlenen saldırılarda eşi ile 2 oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ve saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın adalet nöbeti 200’üncü gününe girdi.

Adalet nöbetinin 200’üncü gününde soL'a konuşan Ferit Şenyaşar etraflarında yoğun güvenlik önlemlerinin olduğunu, daha önceden sergi yapmak üzere alana getirmiş oldukları afiş ve fotoğrafların polisler tarafından zorla ellerinden alındığını belirtti.

'Halk üzerine emniyet tarafından büyük bir korku salınmış'

Bir basın açıklaması gerçekleştireceklerini söyleyen Şenyaşar “Bize destek geleceğine inanıyoruz, çünkü ortada bir insanlık suçu var. İnsan olan bu davaya duyarsız kalamaz. Ancak bir yandan da halk üzerine emniyet tarafından büyük bir korku salınmış. Bizi ziyaret eden herkese GBT yapıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. İnsanları taciz edip yanımızda durmalarını engelliyorlar. Direnişimizi büyüteceğiz ve adalet sağlanmadan da bu adliye önünden ayrılmayacağız” dedi.

Avukatlardan da destek aldıklarını belirten Şenyaşar "Desteğe gelen herkese teşekkür ediyoruz. Size de dayanışmanız için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

'Kelimeler yetersiz kalıyor'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa ortaya çıkartılacaktır” dediği davada Şenyaşarların iş yerinde yaşanan saldırı için, Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay hapis, AKP’li milletvekilinin ağabeyi Enver Yıldız’a ise haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi. Hastanede yaşanan saldırıyla ilgili dosyada ise gizlilik kararı bulunuyor. Şenyaşar Ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda “Suruç Devlet Hastanesinde katliam var. 3 yıldır dava üzerinde gizlilik kararı devam ediyor. Yaşadığımız adaletsizliği anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor” açıklamasını yaparak dosyada gizlilik kararının kaldırılmamasına tepki gösterdi.

'Sanki saldırıyı biz yapmışız gibi bir iddianame'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Bu ziyaret yapılmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanılmış bir durum söz konusu." dediği olayda, Ferit Şenyaşar saldırıyı milletvekili Halil Yıldız ve akrabaları gerçekleştirmemiş gibi bir iddianame hazırlandığını ifade ederek AKP milletvekilinin kayırılmasına dikkat çekmişti. Şenyaşar, olayların bir bütün olmasına rağmen, sanki iki ayrı olaymış gibi iş yerinde ve hastanede yaşananlar için iki ayrı dava açılmasını da eleştirmiş, "Sanki saldırıyı biz yapmışız gibi bir iddianame ortaya çıktı." demişti.

Aile “24 Eylül Cuma günü için tüm hukukçuları adalet köşemize davet ediyoruz. Bugün saat 19:00'da #Adaletİçin200Gün etiketi ile çağrımızı yineleyeceğiz.” paylaşımıyla sosyal medyadan da dayanışma çağrısında bulundu.