Emine Şenyaşar, Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı

AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar'a geçtiğimiz günlerde Yıldız'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Şenyaşar'ın bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla savcılıkta ifadesi alındı.

'Yaşananlar aileyi bezdirmeye yönelik adımlar'

Konuya ilişkin soL'a açıklama yapan Av. Gökhan Dayik davaların, gözaltına alınmaların ve ifadeye çağrılmalarının aileyi bezdirmeye yönelik olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi:

"Bugün Emine Şenyaşar savcılığa ifade için çağrıldı. Savcılık, Emine Şenyaşar'ın Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tercüman eşliğinde ifadesini aldı.

Bildiğiniz üzere de milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Tüm bunlar bu aileyi bezdirmeye yöneliktir. Ailenin talebi sadece adalettir. Adaletin tesis edileceği yer adliyedir. Aile adalet nöbetine devam edecek."