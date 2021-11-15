Tehdit edildiğini söyleyen AKP'li vekilden dikkat çeken itiraflar

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini ve ikna edilerek istifadan vazgeçirildiğini açıklamıştı.

Programda Şenyaşar ailesine yönelik saldırılara ilişkin de konuşan Fakıbaba, "Ben önce İbrahim Bey'in ağabeyinin öldürüldüğünü öğrendim. Olaydan hemen sonra Suruç'a gittim. Sonra olayın gerçekliğini öğrendim. Araştırdım ve genel merkezi arayarak, ‘Bu terör olayı değil' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa'ya geldiğinde bu olaydan terör olayı olarak söz etmemesi konusunda telkinde bulundum. Öyle de yaptı. Video kayıtlarını izledim. O dükkana daha önce de ben gitmiştim. Şenyaşar Ailesi beni çok güzel karşılamış. O zaman bu olaya terör olayı denilmesinden utandım" ifadesini kullanmıştı.

Fakıbaba, bu açıklamasının ardından tehdit edildiğini duyururken, "Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım" demişti.

Fakıbaba, katıldığı bir diğer televizyon programında yine gündem olacak itiraflarda bulundu.

Yayın sırasında bir izleyicinin, Fakıbaba'nın oğlunun Kanada'da Cemaat yurdunda kalıp kalmadığıyla ilgili sorusunu ”Kanada değil, Avusturya” olarak düzelten AKP Milletvekili, izleyicinin oğlunu değil, kendisini sorması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

* Evet kaldı. Ama, oğlumu soracağına beni sorsun. Ben 2012 yılında hatırlıyorum o zaman FETÖ'nün festivalleri, olimpiyatları vardı. Türkçe olimpiyatları falan. Biz de oraya gittik. Önde oturduk. Yanımda bakan bey, bir tarafımda o zamanki valimiz Sayın Celalettin Güvenç.

* Ben şuna inanıyorum. Belediye başkanıydım, yanımda bakan vardı. Şuanda İçişleri Komisyonu Başkanı olan kişi var. Ama, Urfa'da bu FETÖ ile ilk mücadeleyi veren Ahmet Fakıbaba'dır.

* Ben de o zaman bağımsızım. Şehre bir üniversite açılsın istiyorum. Bana ismi Melih olan biri geldi. ‘Kardeşim görevli olarak geldim. Senden Maşuk'ta 3 bin 400 dönüm yer istiyorum' dedi. Dedim ki, Atatürk Kampüsü Türkiye'nin en büyük kampüsü ve 250 dönüm. Size de o kadar vereyim. Bana, ‘Sen görürsün' dedi.' Git elinden geleni ardına koyma dedim.

* 2014 yılında halk beni seviyor. Memnundu benden. Ben niye aday edilmedim? Ben aday edilmezken, FETÖ'nün liderlerinden Halil Baysal'ın OSM Hastanesi'nin 6. katında başkanlık kararı verilmedi mi?

* Hastanenin altıncı katında. Saat 2 de organizasyon yapılıp STK'lar toplanmadı mı Emniyet Müdürü nerede Mehmet Yiğitoğlu? FETÖ'den tutuklu, cezaevinde. Ahmet Fakıbaba Urfa'ya uygun değil. Urfa'dan gitmesi lazım kararı veriliyor.

Kendisinin Şanlıurfa Belediye Başkanlığı adayı yapılmaması için FETÖ tarafından başlatılan sürecin devamında Cevahir Otel'de bir toplantı düzenlendiğini ileri süren Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplantıya, şu andaki meclis başkanımız da geliyor. Orada STK'lar adına birkaç kişi var. Diğerleri kimler? Celalettin Bey ve müdürleri. ‘Efendim, biz Celalettin Bey'i isteriz. Fakıbaba olmaz' diyorlar. Fakıbaba, halka rağmen aday yapılmadı.”

Konuşmasında, devletin imkanlarının 'FETÖ'nün kuruluşlarına dağıtıldığını da kaydeden Fakıbaba, şunları söyledi: “Buraya gelen bir imam vardı, 2009 seçimlerinde kavga ettik. Kavgamızın sesi öyle yükseldi ki onu alıp, başka bir imam verdiler buraya. İmam her gün vilayetteydi. Yalan mı bu yahu? Urfa yaşadı bunu. Bana oğlumu soracağına, devletin Sosyal Destek Proje paralarının hangi örgütlere, hangi STK'lara gittiğini sorsun. Devlet desteklemelerinin yüzde 85'i Vali tarafından FETÖ'nün kuruluşlarına verilmiş SODES adı altında.”