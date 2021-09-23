Valiyle görüşmeye giden işçilere saldırı: 100'ün üzerinde gözaltı

Bel Karper ve Adkotürk işçileri sorunlarının çözümü için Tekirdağ Valiliği'ne valiyle görüşmeye gitti, burada polis saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonucunda bir işçinin kaburgasının, bir başka işçinin ayağı kırıldığı belirtildi. Polisin ayrıca ailesi için desteğe gelen 12 yaşında bir çocuğun üstüne jopla yürüdüğü aktarıldı.

Saldırıda 100'ün üzerinde işçinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

TKP Tekirdağ İl Örgütü: Direnen işçiler kazanacak

TKP Tekirdağ İl Örgütü üyeleri, destek amacıyla valilik önünde direnen işçilerin yanına geldi.

TKP Tekirdağ İl Örgütü, yaşananların ardından bir açıklamada bulundu: Açıklama şöyle:

"Çorlu ve Çerkezköy'de greve çıkan Bel Karper ve Adkotürk işçileri bugün dertlerini anlatmak için Tekirdağ Valisi ile görüşmek istediler. Patronlarla her türlü görüşmeyi yapan bürokratlar ise işçilerin isteğine çevik kuvvet müdahalesi ile karşılık verdi.

Gözaltına alınan işçilerden yaralananlar var. Ailelerine desteğe gelen çocuklara bile jop çekildiğini gördük. İşçilere yapılan bu saldırı kabul edilemez. Tekirdağ Valisi ve "süpürün" talimatı veren polis amiri istifa etmelidir.

TKP Tekirdağ İl Örgütü olarak aylardır emeğine sahip çıkan işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kararlı direnişlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu saldırıya karşı tüm yurttaşlarımızı Çorlu ve Çerkezköy'de bulunan grev çadırlarına desteğe davet ediyoruz.

Tekirdağ işçi düşmanı bürokratların değil emekçilerin kentidir. Direnen işçiler kazanacak."