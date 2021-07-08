Bel Karper işçileri şirketin genel merkezinin önünde: Direniş sürüyor

Çorlu Bel Karper'de işçiler, TİS hakları için başlattıkları grevi 53 gündür kararlılıkla sürdürüyor. Tek Gıda-İş sendikasının çağrısıyla bugün Selenium plazadaki şirket genel merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada "toplu sözleşme hakkımız engellenemez, bu tutumuzdan vazgeçin" denildi.

Ne olmuştu?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Bel Karper fabrikasında Tek Gıda-İş sendikasının çalışmaları sonucunda fabrikada çoğunluk sağlanıp yetki alınmasına karşın patron TİS için masaya oturmamış ve pandemi bahanesiyle 12 işçiyi ücretsiz izne çıkarmıştı. Ayrıca bir işçi de Kod-29 bahanesiyle işten çıkarılmıştı. Ardından sendikalı işçiler 17 Mayıs'ta aldıkları grev kararıyla birlikte fabrika önünde direnişe başladı.