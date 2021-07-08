Direniş sürüyor: Adkoturk işçileri İstanbul'da

Çerkezköy’de Adkoturk işçilerinin başlattığı mücadele 85 gündür sürüyor. Tek Gıda-İş sendikasının çağrısıyla bugün şirketin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklaması öncesi söz alan kadın işçiler konuştu. İşten çıkarılıp, mobbinge uğradıklarını söyleyen işçiler patrona seslenerek "bu haksızlıklara bir son verip, işimizi geri verin" dediler.

Açıklamada "ADKOTÜRK işvereni ne yapmıştır? 4 yıl boyunca itiraz davaları ile oyaladığı emekçisinin kazanılan davalarına anlayış göstermek yerine, Ülkemizin yargı kararlarını tanımak yerine Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından, 4’ü İşyeri Temsilcimiz olmak üzere, sendikal örgütlenmede öncü arkadaşlarımızdan 14 sendika üyesi arkadaşımızı Pandemi döneminde işçi çıkarma yasağına rağmen 4857 sayılı yasanın 25/2. Maddesinden tazminatsız olarak işten çıkartmıştır. Gerekçe olarak ta “İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar sergilediği” bahanesini uydurmuştur,

Buradan ADKOTÜRK işverenine sesleniyoruz !!!

Sen çalışanlarının ahlakını ve iyi niyet kurallarını, sendika bu iş yerine girdikten ve yetki aldıktan sonra mı aramaya başladın.

Ahlak bu şirketin neresinde!

Pandemi sürecindeki işten çıkarma yasağını yalan beyanla aşmaya çalışmak mı ahlak?

Bugüne kadar 21 işçi arkadaşımızı işten çıkarttınız, anayasal haklarını kullandılar sendikaya üye oldular diye işçi çıkarmak mı ahlak!

Fabrikada çalışan diğer sendika üyesi arkadaşlarımıza gözdağı verip baskı yapmak mı ahlak!

Siz ancak kendinizi kandırabilirsiniz

Ahlak, para kazandığınız bu ülkenin Hukuk sistemini tanımaktır! Ahlak, Bu ülkenin emekçisinin Anayasal haklarına saygı duymaktır

Ahlak, bu ülkede emekçinin sırtından çuvalla para kazanıp, iki de bir yatırım yapıyoruz! istihdam yapıyoruz! diyerek bu ülke insanının başına kakıp durmamaktır.

Bu ülke insanı, yatırım yaptı istihdam yaptı diye yabancı şirketlere asla mahkum olmayacaktır.

Örgütlenmek anayasal bir haktır ve bu hakkın kullanılmasını engellemek suçtur!

Başta sizler olmak üzere sendikal örgütlenmeyi engelleyen tüm işverenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Sizler, Devleti ve kurumlarını yalan beyanla ALDATAMAZSINIZ!

Sizleri buradan güçlü bir şekilde UYARIYORUZ!" denildi.

"İş ekmek yoksa barış da yok" sloganları atılan eylemde basın açıklaması okunduktan sonra dağılındı. Polisin basın açıklamasına 'yolu kapatıyorsunuz' bahanesiyle müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Ne olmuştu?

2010 yılından beri Çerkezköy OSB’de faaliyet sürdüren Suriye ve Endonezya sermayeli Nodul makarna üreticisi AdkoTurk fabrikasında Tek Gıda-İş 2017 yılında örgütlenme çalışmasına başladı. Sendikanın çoğunluk tespitine patronların itirazı sonucu uzun süren hukuk süreci başladı. Bu süre içinde patronların baskısı ile işçilerin çoğu sendikadan istifa ettirildi. Mart ayında Tek Gıda-İş’in yetkisi kesinleşince işçiler tekrar üye olmaya başladı. Sendikanın yetkisini tanımayan AtkoTurk patronları hiçbir görüşmeye gelmediği gibi işçilerin tekrar sendikadan istifa etmeleri için baskı yapmaya başladı. İstifa etmeyen işçilerden 15’i tazminatsız olarak (Kod 29) işten atıldı. İşten atılan işçiler 85 gündür fabrika önünde işe geri dönmek ve sendika haklarının tanınması için direniyor.