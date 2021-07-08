Madencilerden Meclis'e yürüme kararı

Manisa Soma'daki Uyar Maden'de çalışan işçilerinin tazminat hakları verilen tüm sözlere rağmen ödenmeyince işçiler direnişlerini Soma'dan Ankara'ya taşımış, Ankara girişinde polisler tarafından durdurulmuştu.

Kent dışındaki bekleyişin çözümsüz kalmasının ardından işçiler sabah 10'da Meclis'e yürüyeceklerini duyurdu.

Açıklama yapan Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "50 milyon kez sözümüzü, 50 milyon kişiye söyledik. Bu yapılır mı? Siz kimsiniz? Yarın yürüyeceğiz. Biz madenciyiz. Tansiyonu yükselten arkadaşlarımızın ölümüne sebep olur. Eğer burada bir işçinin başına bir şey gelirse sorumluluk bize değil, Mustafa Elitaş'a aittir. Onun arkasında her kim varsa odur. Bizi kendileri zorla sürüklediler buraya. Ya çözün, ya çekilin" dedi.

'Taslak AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a iki ay önce verilmiş'

Önceki gün Enerji Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ile yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin soL'a bilgi veren Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, bakanlık yetkililerinin işçilerin taleplerinin çözümü için bir taslak hazırladığını öğrendiklerini belirtmişti.

Çetin, "Taslağın AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a iki ay önce verildiğini öğrendik. Yani taleplerimizin çözümü için ilgili düzenleme iki aydır hazır olmasına rağmen AKP tarafından Meclis'e sunulmamış. Şimdi bir heyetle Meclis'e gidiyoruz, bu sorunun çözümünü ve Meclis kapanmadan bir an önce çıkarılmasını isteyeceğiz" demişti.