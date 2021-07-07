Madencilerin hakkı yine AKP'ye takılmış!

Soma'da Uyar Maden'de çalışan işçilerinin tazminat hakları verilen tüm sözlere rağmen ödenmeyince işçiler direnişlerini Soma'dan Ankara'ya taşımış, Ankara girişinde polisler tarafından durdurulmuştu.

Bugün Ankara yolculuğunun üçüncü gününde işçilerin kent dışındaki bekleyişi sürerken, bir yandan da işçileri temsilen heyetlerin görüşmeleri de devam ediyor.

Dün Enerji Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ile bir görüşme yaptıklarını belirten Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, soL'a yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

İki ay önce hazırlanan taslak Elitaş'ta takılmış

Görüşmede Bakanlık yetkililerinin işçilerin taleplerinin çözümü için bir taslak hazırladığını öğrendiklerini belirten Çetin, "Taslağın AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a iki ay önce verildiğini öğrendik. Yani taleplerimizin çözümü için ilgili düzenleme iki aydır hazır olmasına rağmen AKP tarafından Meclis'e sunulmamış. Şimdi bir heyetle Meclis'e gidiyoruz, bu sorunun çözümünü ve Meclis kapanmadan bir an önce çıkarılmasını isteyeceğiz" dedi.

'Bir an önce işçilerin haklarının verilmesini istiyoruz'

Ankara'ya işçilerin haklarını almak için geldiklerini belirten Çetin, "Artık daha fazla oyalama olmadan bir an önce işçilerin haklarının verilmesini istiyoruz. Bugünkü görüşmenin sonucuna göre eylemimizin akıbeti de belli olacak. Ankara girişinde işçi arkadaşlarımızın bekleyişi bu nedenle devam ediyor" ifadesini kullandı.