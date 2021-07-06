TKP'li sağlıkçılar, direnen Uyar maden işçilerini ziyaret etti

TKP’li sağlıkçılar tazminat hakları verilen tüm sözlere rağmen ödenmeyen Uyar maden işçilerini ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında genel sağlık sorgulaması yapılan, tansiyonları ölçülen işçiler, uzun yıllardır madende çalışıyor olmalarından kaynaklanan kronik rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek, bekleyişleri uzadıkça yakınmalarının da çoğaldığını, bir an önce haklarını alarak memleketlerine dönmek istediklerini vurguladı.

TKP’li sağlıkçılar işçilerden gelen talepler doğrultusunda yanlarında getirdikleri ilaç, pansuman malzemesi ve tıbbi maskeleri teslim ettiler ve bekleyişin daha da uzaması durumunda doğacak sağlık gereksinimleri için iletişim bilgilerini bırakarak dayanışma ziyaretini noktaladılar.