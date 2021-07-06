TKP'den direnen maden işçilerine destek ziyareti

Soma'da Uyar Maden işçilerinin tazminat hakları verilen tüm sözlere rağmen ödenmeyince işçiler dün Ankara'ya gelmişti.

Ankara girişinde polis tarafından durdurulan işçiler, burada bekleyişlerini sürdürüyor.

TKP Ankara İl Örgütü adına bir heyet bugün kent girişinde bekleyişini sürdüren işçilere dayanışma ve destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette işçilere dayanışma mesajını ileten TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, patronların ve iktidarın ortak hareket ettiğine işaret ederek, bu ortaklığa yanıtın işçi sınıfının mücadelesi olduğunu söyledi. Koçak, mücadele eden, boyun eğmeyen emekçilerin mutlaka kazanacağını vurguladı.