Maden işçileri kararlı: Sonuç alana kadar geri dönmeyeceğiz

Soma'da Uyar Maden işçilerinin tazminat hakları verilen tüm sözlere rağmen ödenmeyince işçiler dün Ankara'ya gelmişti.

Ankara girişinde polis tarafından durdurulan işçiler, burada bekleyişlerini sürdürüyor.

Gelinen son duruma ilişkin konuştuğumuz Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, "Dün Enerji Bakan Yardımcısı ile görüşme sağldık. Bize daha önce Soma Holding'e ilişkin özel bir yasa çıkardıklarını, 3700 kişinin tazminatının ödendiği bu yasanın Anayasa Mahkemesi'ne gittiği söylendi. AYM'den dönme ihtimali olduğu, bu yasanın farklı bir kapsamda çıkması durumu olduğu aktarıldı. Taleplerimize ilişkin ise Kabine toplantısı olduğu, sonrasında Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görüşmesi olacağı, bu görüşmeden sonra karar verileceği iletildi" dedi.

Bu görüşme sonucu bir ödenek çıkarılabileceğinin kendilerine söylendiğini aktaran Çetin, "11.00'de Bakanlığa son durumu soracağız, o cevaba göre karar vereceğiz. Bugün Meclis'te partilerin grup toplantılarına da katılacağız" diye konuştu.

Ankara girişinde bekleyişlerinin de süreceğini vurgulayan Çetin, "Somut bir cevap alana kadar dönmeyeceğiz, kararlıyız" ifadesini kullandı.

'Çözüm yoksa Ankara'ya yürüyeceğiz'

İşçiler adına ayrıca sosyal medyadan bir açıklama yapılırken, net bir cevap beklendiği ifade edildi.