Somalı madenciler Ankara'da: 'Ölmek var, dönmek yok!'

Manisa Soma'da yüzlerce Uyar Maden işçisinin tazminat hakları verilen sözlere rağmen ödenmedi. İşçiler defalarca eylem yaptı, Ankara'ya gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisiyle görüşen işçilere “15 Ocak tarihine kadar sorunu çözeceğim” demişti. İşçiler, Enerji ve İçişleri bakanlıklarında bürokratlar ve komisyonlarla da görüşmeler yapmıştı.

'Daha ne kadar bekleyeceğiz?'

Verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen işçiler tekrar Ankara'ya gitti. Polis tarafından yolları kesilen işçiler, "Topal bacağımızla, görmeyen gözümüzle ayağınıza defalarca geldik. Daha ne kadar geleceğiz? Bizim karşımıza bugün emniyet güçleri çıktı, Ankara’ya sokmuyorlar. Sayın Süleyman Soylu. '15 Ocak’a kadar bu sorunu çözeceğim' dediniz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? 15 yıl oldu. Sadaka istemiyoruz. Hakkımızı almadan kesinlikle dönmeyeceğiz" diye konuştu.

Maden işçileri, "Verdiğiniz sözün arkasında durun! Bu insanlarla alay etmeye, onuruyla, şerefiyle oynamaya hakkınız yok! Bu gariplerin, bu yetimlerin hakkını yemeye hakkınız yok!" dedi.

İşçiler 5 kişilik heyetin görüşme sonucunu bekliyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası da "5 kişilik heyetimiz Enerji Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşme sonucunda somut bir adım olmadığı taktirde heyetimiz Bakanlık önünde oturma eylemine geçecektir. Haklarımızı almadan dönmeyeceğiz!" paylaşımı yaptı.

Konunun bugün saat 15:00'te Erdoğan'ın bakanlar toplantısında gündem olacağını duyuran sendika "Bakanlığa giden heyetimiz bakanlığın nizamiyesinden ayrılmıyor. Madenciler Ankara girişinde bekliyor" dedi.